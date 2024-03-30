В Харьковской области спасатели ГСЧС изъяли и обезвредили российскую авиабомбу ФАБ-250: упала на один из огородов. Фото и видео

За последние сутки в Харьковской области изъята еще одна российская авиабомба. Ее сразу было обезврежено.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Отмечается, что боеприпас был обнаружен после очередного обстрела страной-агрессором.

"Накануне после очередного обстрела российской армией пограничного села Русская Лозовая на огороде возле одного из домов обнаружена вражеская осколочно-фугасная авиабомба", – сообщили спасатели.

Они также отметили, что если бы такая 250-килограммовая бомба сдетонировала, существенные разрушения получили бы дома мирных жителей, а самое страшное – она могла унести жизнь людей или травмировать их.

"Правоохранители обеспечили перекрытие движения и вместе со спасателями эвакуировали жителей близлежащих территорий. Саперы безопасно изъяли авиабомбу, транспортировали ее к месту ликвидации и обезвредили", – резюмировали в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты модернизируют авиационные бомбы, которые применяют для ударов по Украине, в том числе делают из обычных управляемые (УАБы) и снаряжают их "крылышками". Такие бомбы способны лететь на 60-70 км, однако враг использует их не на всех направлениях фронта, а только в Донецкой, Харьковской и Сумской областях.

27 марта российские оккупанты впервые ударили по Харькову управляемым боеприпасом УМПБ Д-30, под удар попали многоквартирные дома. Погиб человек, еще 16 получили ранения.

Новая российская авиабомба с 200-килограммовой боевой частью фактически является аналогом американской "крылатой" бомбы GLSDB. Это оружие враг тестирует на мирных жителях Украины, рассказал эксперт Сергей Грабский.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!