На каких основаниях можно будет уволиться с военной службы: детали нового законопроекта о мобилизации

Законопроект о мобилизации, который Верховная Рада рассматривает во втором чтении, содержит новые основания для увольнения с военной службы. Одним из таких оснований является истечение срока действия контракта, заключенного во время действия военного положения.

Новые основания для увольнения с военной службы также включают находившихся в плену лиц и лиц с установленной инвалидностью. Об этом говорит текст документа.

Новые основания для увольнения с военной службы:

побывавших в плену (недобровольно);

которым установлена инвалидность;

которые назначены (избраны) на должность судьи, судьи Конституционного суда Украины, члена Высшего совета правосудия, члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководителя Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместителя, дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия;

избранные народным депутатом Украины, депутатом Верховной Рады Автономной Республики Крым (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу);

генералы по решению военного руководства;

в них истек срок действия контракта, заключенного во время действия военного положения.

Также, согласно законопроекту, военнослужащие-женщины могут быть уволены по семейным обстоятельствам в связи с беременностью, пребыванием в отпуске по уходу за ребенком, а также в случае, когда один из супругов проходит военную службу, а оба имеют ребенка до 18 лет. лет.

В то же время, основанием для увольнения по семейным обстоятельствам также может быть содержание у военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет, за исключением военнослужащих с непогашенной алиментной задолженностью. Также освобождение может стать возможным, если ребенок в возрасте до 18 лет потерял одного из родителей, который умер либо был лишен родительских прав, либо был признан пропавшим без вести.

Кроме того, военнослужащие, которые являются усыновителями, воспитывают ребенка с инвалидностью, имеют основания для увольнения, равно как и воспитывающие ребенка с тяжелыми болезнями, такими как церебральный паралич или онкологические заболевания. Также увольнение может быть обосновано, если у военнослужащего есть близкие родственники, погибшие или пропавшие без вести.

Следует отметить, что Комитет национальной безопасности и обороны подготовил окончательный вариант мобилизационного законопроекта ко второму чтению. Из него были исключены нормы о демобилизации и ротации военных. Важно, что законопроект может изменяться, ведь любые правки могут быть отклонены при рассмотрении в ВР. Финальная версия будущего закона будет озвучена во время одобрения документа во втором чтении.

Как сообщал OBOZ.UA, Верховная Рада Украины отдельно рассмотрит положения о демобилизации и ротации военнослужащих. Комитет по национальной безопасности и обороне принял соответствующее решение 13-ю голосами "за".

Напомним, командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк призвал украинцев становиться в ряды Вооруженных сил. Генерал-лейтенант подчеркнул, что отсидеться никому не удастся, ведь на кону стоит судьба страны и нации.

Ранее сообщалось, что согласно законодательству за уклонение от мобилизации может наступить как административная, так и уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы.