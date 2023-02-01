На Кинбурнском полуострове идет военная операция: в ОК "Юг" рассказали о ситуации

На Кинбурнском полуострове в Николаевской области, известном также как Кинбурнская коса, идет военная операция Сил обороны Украины. На сегодня полуостров не контролируют ни украинские военные, ни российские оккупанты.

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Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, сейчас остров фактически является серой зоной, которая простреливается обеими сторонами.

"Огневой контроль и с одной, и с другой стороны не дает установить абсолютного хозяйствования никакой силе. Поэтому эта территория географически сложна для закрепления и постоянно находится под обстрельным контролем: если преобладает с нашей стороны – можно считать, что наш контроль. Если с другой стороны – то их контроль", – объяснила Гуменюк.

Она отметила, что сухопутное сообщение Кинбурнского полуострова с до сих пор находящейся в оккупации левобережной частью Херсонской области позволяет захватчикам перегонять технику и личный состав на полуостров. Однако это не дает им преимуществ, ведь чем чаще россияне появляются на полуострове, тем чаще их оттуда выбивают.

Напомним, недавно представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что Кинбурнская коса может перейти под контроль Сил обороны Украины до начала туристического сезона.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в конце ноября Силы обороны Украины провели военную операцию на территории Кинбурнской косы. Тогда удалось выбить российские войска с косы, однако закрепиться на ней ВСУ не смогли.

Упорные бои на Кинбурнской косе продолжились в начале января. В частности, 10 января украинские защитники накрыли на косе скопления военных и техники РФ. Пока ситуация там сложная не в последнюю очередь потому, что погода не способствует быстрому завершению операции по освобождению Кинбурнской косы.

11 января руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин сообщил, что у Украины пока нет постоянного контроля над Кинбурнской косой в Николаевской области. В то же время этот объект находится под огневым контролем ВСУ, что не дает оккупантам сосредоточить там свои силы.

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