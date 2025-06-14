На Луганщине угроза ликвидирована, но идут серьезные бои под Константиновкой и Покровском: Зеленский рассказал о ситуации

Президент Владимир Зеленский заявил, что на Луганском направлении угрозу на фронте удалось нейтрализовать. Однако на других участках фронта ситуация остается напряженной.

Видео дня

В частности, продолжаются интенсивные бои под Константиновкой и Покровском, где российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ. Об этом он сообщил в субботу во время общения с журналистами.

Под Константиновкой, по словам главы государства, ранее фиксировалось преимущество оккупантов, однако сейчас украинские силы вытесняют врага назад и продвигаются вдоль важной трассы. Впрочем, бои остаются жесткими, ведь именно это направление вместе с Покровским россияне считают приоритетным.

"На Луганском направлении угроза ликвидирована. Константиновка - направление, на котором серьезные бои. Было преимущество у них. Мы продвигаемся теперь вдоль трассы. Там продвижения врага нет. Но там жесткие бои, поскольку выбрали его приоритетным вместе с Покровским", - сказал он.

На Покровском направлении ситуация остается стабильной. Враг не имеет продвижения, а украинская оборона держит позиции.

Президент подчеркнул, что для России это направление имеет и символическое, и стратегическое значение - именно поэтому противник прилагает максимум усилий, чтобы заявить об "успехах" на этом участке.

"Информационно россиянам важно зайти в Покровск. Но Покровск - это и стратегическая цель", - сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что продвижения российских войск на Днепропетровщине пока нет. По его словам, для России очень важна информационная атака на этот регион.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска во время атак прошли вперед в районе западной границы Донецкой области в рамках многоцелевых усилий по продвижению на Днепропетровщину, которые приносят им потери. В Институте изучения войны отметили, что для российского диктатора Владимира Путина это имеет символическое значение.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отметил, что попытки России вести наступление на Днепропетровщину являются информационно-психологической операцией. Враг пытается создать у украинцев и западных союзников впечатление, будто бы украинский фронт вскоре посыплется. Еще одна цель страны-агрессора - чисто террористическая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!