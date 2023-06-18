На оккупированном Запорожье войска РФ пройдут дома за отказ получать паспорт РФ
На оккупированных территориях Запорожской области Россияне начали минировать частные земельные участки отказавшихся от паспорта РФ. При этом, территории, принадлежавшие местным коллаборантам, остаются нетронутыми.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook. Владельцы заминированных участков ранее выехали на территории, подконтрольные Украине.
По информации Генштаба, в населенном пункте Покровское, расположенном в Запорожской области, инженерные подразделения оккупационных войск осуществляют мероприятия по установке мин на частных земельных участках местных жителей. Эти местные жители отказались от получения российского паспорта и переселились на территорию, контролируемую Украиной.
"В то же время, земельные сельскохозяйственные участки местных коллаборационистов не подлежат минированию", – добавили в сводке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Оккупанты на Херсонщине заставляют украинцев получать паспорта РФ, угрожая конфискацией имущества и депортацией. Оформить гражданство страны-агрессора требуют в течение 60 суток.
– По данным Генштаба ВСУ, оккупанты в Крыму отбирают имущество у граждан Украины, не получивших паспорт РФ. А на Луганщине бюджетников заставляют оформлять гражданство страны-агрессора под угрозой невыплаты зарплаты.
– На оккупированном Запорожье больным, в том числе детям, не выдают инсулин без предъявления российского паспорта.
– На Луганщину прибыли сотрудники МВД РФ, чтобы "убедить" местных получить российский паспорт.
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