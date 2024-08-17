На Покровском направлении украинские военные уничтожили две БМ 'Град': видео

Украинские защитники продолжают уничтожать вражескую военную технику и личный состав. Недавно военные поделились видео, где показали, как успешно обнаруживают и уничтожают врага на Покровском направлении.

Видео дня

В этот раз пилоты 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВСУ обнаружили две установки БМ-21 "Град" и точно направили на них FPV-дроны. Видео этих ударов было опубликовано в официальном Telegram-канале Десантно-штурмовых войск.

"Теперь "осадков" на наших защитников будет значительно меньше, поэтому Сичеславские десантники с большей эффективностью будут выполнять задачи", – подчеркнули в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты поддерживают сравнительно высокий темп атак на Донбассе, в частности на Покровском направлении. Их действия демонстрируют, что командование ВС РФ продолжает отдавать приоритет наступлению на востоке Украины даже несмотря на операцию украинских сил в Курской области.

Как сообщал OBOZ.UA, на востоке Украины продолжаются ожесточенные бои, особенно напряженная ситуация сохраняется на Торецком и Покровском направлениях. Сдерживающих врага там защитников усилят западным вооружением из пакетов помощи, поступающих в Украину сейчас. Об этом утром 14 августа отчитался президенту Украины Владимиру Зеленскому главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!