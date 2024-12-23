На Покровском направлении уничтожены 390 окупантов: Генштаб ВСУ доложил о ситуации на фронте

Ситуация на фронте продолжает оставаться тяжелой. Подразделения врага не оставляют попыток прорваться через позиции Вооруженных сил Украины.

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Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22:00 22 декабря. В частности, на Покровском направлении уничтожены 390 оккупантов.

В частности, в Генштабе отдельно отметили воинов 3-й бригады оперативного назначения Национальной Гвардии Украины, 406-й отдельной артиллерийской бригады им. генерала-хорунжого Алексея Алмазова, 38-й отдельной бригады морской пехоты, 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем, эффективно уничтожающих врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, истощая по всей линии фронта. Всего с начала этих суток произошло 207 боевых столкновений.

В свою очередь, российские захватчики нанесли по территории Украины 18 авиационных ударов, применив 29 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 593 дронов-камикадзе и совершили 3650 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении с начала суток враг проводил наступательные действия. Всего произошло семь столкновений.

На Купянском направлении противник семь раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Кучеровки, Степной Новоселовки, Богуславки, Загрызового и Новой Кристиновки. Украинские защитники отбили пять атак, две – еще продолжаются.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 36 раз атаковали позиции украинцев. Восемнадцать атак еще отбивают наши защитники.

На Северском направлении в течение дня враг 12 раз атаковал. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений. Четыре атаки уже успешно отбили наши защитники, еще три боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении россияне семь раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк и Дружба. В настоящее время продолжается четыре боестолкновения.

С начала этих суток, на Покровском направлении, оккупанты 34 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Лисовка, Сухая Балка, Луч, Зеленое, Украинка, Даченское, Шевченко, Новоукраинка, Покровск, Нововасиловка, Новоелизаветовка и Новооленовка. До сих пор длится семь боестолкновений.

Противник несет значительные потери. Сегодня, предварительно, на этом направлении было обезврежено 390 оккупантов, 161 из них - безвозвратно. Также уничтожены три единицы автомобильной техники и 15 средств связи противника, кроме того, значительно поврежден танк, две единицы автомобильной техники и две пушки врага.

На Кураховском направлении агрессор 26 раз атаковал наши позиции. Все атаки уже отбиты.

На Времевском направлении захватчики совершили 36 наступательных действий. Восемь боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении противник однажды атаковал в районе Новоандреевки.

На Приднепровском направлении наши войска отразили три атаки захватчиков.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где противник в течение суток провел 26 штурмов позиций украинских подразделений, одно боестолкновение до сих пор продолжается. Враг совершил 432 обстрела.

В других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Ранее сообщалось, что украинские воины отразили механизированную атаку россиян на Купянском направлении. На штурм захватчики отправились колонной из пяти единиц военной техники.

Кроме того, защитники Украины показали, как "выкуривают" оккупантов на Покровском направлении.

Также появилось видео, как украинские пограничники не дают врагу накопиться на Краматорском направлении.