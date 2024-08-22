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На Покровском направлении защитники отразили более 50 атак: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

Марина Погорилко
War
3 минуты
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На Покровском направлении защитники отразили более 50 атак: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

За прошедшие сутки на фронте в Украине зафиксировано 134 боевых столкновения, из которых 53 – только на Покровском направлении. Там защитники Украины отразили штурмовые и наступательные действия агрессора в сторону девяти населенных пунктов.

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Речь идет о Пантелеймоновке, Воздвиженке, Зеленом Поле, Миролюбовке, Гродовке, Николаевке, Новогродовке, Михайловке и Птичьем. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новогродовки и Михайловки, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 08:00 в Facebook.

На Покровском направлении защитники отразили более 50 атак: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

Отмечается также, что противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов с применением семи ракет, а также 99 авиаударов, в том числе сбросил 122 КАБа. Кроме этого, совершил 4498 обстрелов, из них 145 – из реактивных систем залпового огня.

Также агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Купянск-Узловой Харьковской области; Новое, Александро-Шультино, Часов Яр, Григоровка, Дружба, Озаряновка, Торецк, Нелиповка, Александрополь, Карловка, Угледар, Водяное Донецкой области; Пятихатки в Запорожье; Дорожное, Ольговка, Бургунка и Шиловая балка в Херсонской области.

В то же время авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, поразили два пункта управления, три артиллерийских средства, понтонную переправу, три средства ПВО и станцию РЭБ оккупантов.

Ситуация по направлениям

Харьковское направление. Произошло шесть боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

На Покровском направлении защитники отразили более 50 атак: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

Купянское направление. За сутки произошло 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Петропавловки, Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в районе Андреевки.

Лиманское направление. Враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться недалеко от Торского, Новосергеевки, Макеевки, Грековки и Сергеевки.

Северское направление. Украинские защитники отразили одно штурмовое действие российских захватчиков вблизи Спирного.

Краматорское направление. Оккупанты атаковали восемь раз вблизи Григоровки, Часова Яра и Предтеченного. Ситуация контролируется.

Торецкое направление. Враг при поддержке авиации совершил 13 атак недалеко от Северного, Торецкого и Железного.

Покровское направление. Защитники отражали 53 штурмовых и наступательных действия агрессора в сторону населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Николаевка, Новогродовка, Михайловка и Птиче. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новогродовки и Михайловки.

Кураховское направление. Силы обороны отразили 16 атак в направлении Георгиевки, Константиновки и Победы.

Времевское направление. Оккупанты дважды пытались продвинуться в направлении Водяного.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг несколько снизил активность, наступательных действий за последние сутки не проводил, однако не перестает уничтожать всеми доступными способами гражданскую инфраструктуру нашей страны.

На Покровском направлении защитники отразили более 50 атак: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта
На Покровском направлении защитники отразили более 50 атак: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Мирнограде Донецкой области два микрорайона – "5/6" и "Западный" – закрыли на въезд из-за опасности и приближения линии фронта. Оттуда есть только выезд, власти пытаются как можно быстрее провести эвакуацию семей с детьми.

– В ISW сообщили, что оккупанты продолжают наступательную операцию на востоке Украины, направленную на захват Покровска в Донецкой области. Поставленная им задача является символом общего подхода страны-агрессора к войне, охватывающему бои для постепенного ползучего продвижения и стремления выиграть войну на истощение.

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