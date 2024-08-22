На Покровском направлении защитники отразили более 50 атак: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

За прошедшие сутки на фронте в Украине зафиксировано 134 боевых столкновения, из которых 53 – только на Покровском направлении. Там защитники Украины отразили штурмовые и наступательные действия агрессора в сторону девяти населенных пунктов.

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Речь идет о Пантелеймоновке, Воздвиженке, Зеленом Поле, Миролюбовке, Гродовке, Николаевке, Новогродовке, Михайловке и Птичьем. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новогродовки и Михайловки, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 08:00 в Facebook.

Отмечается также, что противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов с применением семи ракет, а также 99 авиаударов, в том числе сбросил 122 КАБа. Кроме этого, совершил 4498 обстрелов, из них 145 – из реактивных систем залпового огня.

Также агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Купянск-Узловой Харьковской области; Новое, Александро-Шультино, Часов Яр, Григоровка, Дружба, Озаряновка, Торецк, Нелиповка, Александрополь, Карловка, Угледар, Водяное Донецкой области; Пятихатки в Запорожье; Дорожное, Ольговка, Бургунка и Шиловая балка в Херсонской области.

В то же время авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, поразили два пункта управления, три артиллерийских средства, понтонную переправу, три средства ПВО и станцию РЭБ оккупантов.

Ситуация по направлениям

Харьковское направление. Произошло шесть боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

Купянское направление. За сутки произошло 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Петропавловки, Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в районе Андреевки.

Лиманское направление. Враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться недалеко от Торского, Новосергеевки, Макеевки, Грековки и Сергеевки.

Северское направление. Украинские защитники отразили одно штурмовое действие российских захватчиков вблизи Спирного.

Краматорское направление. Оккупанты атаковали восемь раз вблизи Григоровки, Часова Яра и Предтеченного. Ситуация контролируется.

Торецкое направление. Враг при поддержке авиации совершил 13 атак недалеко от Северного, Торецкого и Железного.

Покровское направление. Защитники отражали 53 штурмовых и наступательных действия агрессора в сторону населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Николаевка, Новогродовка, Михайловка и Птиче. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новогродовки и Михайловки.

Кураховское направление. Силы обороны отразили 16 атак в направлении Георгиевки, Константиновки и Победы.

Времевское направление. Оккупанты дважды пытались продвинуться в направлении Водяного.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг несколько снизил активность, наступательных действий за последние сутки не проводил, однако не перестает уничтожать всеми доступными способами гражданскую инфраструктуру нашей страны.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Мирнограде Донецкой области два микрорайона – "5/6" и "Западный" – закрыли на въезд из-за опасности и приближения линии фронта. Оттуда есть только выезд, власти пытаются как можно быстрее провести эвакуацию семей с детьми.

– В ISW сообщили, что оккупанты продолжают наступательную операцию на востоке Украины, направленную на захват Покровска в Донецкой области. Поставленная им задача является символом общего подхода страны-агрессора к войне, охватывающему бои для постепенного ползучего продвижения и стремления выиграть войну на истощение.

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