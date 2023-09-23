На севере и юго-востоке Украины воздушная тревога: враг запустил ударные БПЛА

Вечером в субботу, 23 сентября, в северных регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой ударных БПЛА, которые оккупанты запустили с территории РФ.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. Позже угроза БПЛА возникла также на юго-востоке – в Запорожской и Днепропетровской областях.

На Херсонщине тревога была связана с ракетной опасностью.

В 23:12 на севере объявили отбой, однако добавилась тревога в Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 23 сентября российские войска устроили очередную атаку на Украину, запустив свои ударные БПЛА. 14 целей из 15 удалось обезвредить защитникам украинского неба.

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