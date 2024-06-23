На Сумщине спасатели ликвидировали пожар после обстрела РФ. Видео

Войска России поздно вечером 22 июня нанесли удар по Шосткинскому району Сумщины. Вследствие обстрела в жилом секторе вспыхнул пожар, который потушили спасатели.

Видео дня

Об этом утром 23 июня сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Ведомство также опубликовало видео ликвидации возгорания.

"Сумщина. Спасатели ликвидировали пожар в жилом секторе, который вызвал вражеский обстрел", – говорится в сообщении.

В ГСЧС информировали, что 22 июня поздно вечером кафиры ударили по одному из населенных пунктов Шосткинского района вблизи границы с РФ.

Спасателям удалось спасти два дома и два хозяйственных здания.

Спасатели локализовали возгорание в жилом секторе, предотвратив его дальнейшее распространение и ликвидировали пожар, рассказали в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 июня РФ атаковала Украину тремя "Калибрами" из Азовского моря. Оккупанты считают Азов более безопасным для своих кораблей, чем Черное море.

Силы ПВО сбили два "Калибра" над Киевщиной. Однако последствий на земле избежать не удалось. Из-за падения обломков в одном из районов Киевщины разрушениям подверглись частные жилые дома.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!