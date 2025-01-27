'На такой широкий фронт примеров нет': Лакийчук объяснил нюансы с возможностью введения миротворцев в Украину

Для обеспечения безопасности по всей линии разграничения в войне РФ против Украины необходима очень большая армия миротворцев. В то же время маловероятно, что диктатор Владимир Путин согласится на присутствие американского или даже европейского контингента.

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Такое мнение в комментарии OBOZ.UA высказал капитан 1-го ранга запаса, военный аналитик и руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук. В частности, он высказался о возможности отправки в Украину войск США вместе с другими потенциальными миротворческими силами.

"Теоретически возможно все, а вопрос – практически. Практически нужно начать с возможности миротворческих сил европейцев в Украине. Возможно ли это? Миротворцы – это силы, вооруженные формирования, которые получают международный мандат, как правило, Организацией Объединенных Наций, и действуют с согласия сторон согласно этому мандату. Вопрос возникает, например: французы, британцы, немцы, их миротворческий контингент в российско-украинском конфликте – это реально?" – сказал Лакийчук.

Аналитик напомнил, что Москва, начиная войну в Украине, "и до того, выдвигая устами Лаврова ультиматум Западу в конце 2021 года", заявила, что главная проблема в Европе в РФ с Украиной – это продвижение НАТО к российским границам.

Тогда в России "вообще требовали убираться американцам и НАТО из Восточной Европы", мол, это зона влияния РФ и страна-агрессор "никаким образом не допустит, будет бороться с той ситуацией, которая есть, в частности, так называемыми военно-техническими способами".

"Теперь мы имеем период, когда возможно прекращение российской агрессии против Украины путем введения в Украину войск НАТО. Ну, как вы думаете, согласится ли на это Путин? Соответственно, Путин – это государство, член Совбеза ООН, причем член ООН Совбеза с правом вето. Я не верю вообще в европейских миротворцев, в таком же миротворческом формате на территории Украины в этой войне. Соответственно, и в американских тем более", – сказал Лакийчук.

Что касается количества потенциальных американских миротворцев и формата их привлечения, аналитик указал, что в первую очередь определяются задачи миротворческих миссий и их мандат.

Мандат – это полномочия, которые должны выполнять миссия ООН, миротворческая миссия на конкретной территории, пояснил Лакийчук.

Это может быть наблюдательная полицейская миссия или миссия на линии разграничения. Каждая из этих форм миссии "нарезается в соответствии с возможностями государств, членов ООН и готовностью их направить свои контингенты". Также определяется и количественный состав миротворческой миссии.

"Собственно говоря, множество примеров, когда миротворческая миссия состоит из десятка человек. Есть и были в истории миссии достаточно мощные. И это не только, например, та же бывшая Югославия. Это и миссии Африканского Союза в ряде африканских государств. Но чтобы на такой широкий фронт, который мы имеем с нашим врагом, силы ООН были направлены, таких примеров, кажется, еще нет. То есть, если это миссия по линии фронта, которая должна предотвратить расширение конфликта, то это очень большая армия", – резюмировал Павел Лакийчук.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 января в МИД РФ пригрозили Западу считать "законной целью" миротворцев, если они будут отправлены в Украину без согласия Москвы.

Президент Владимир Зеленский на днях заявил, что для сдерживания агрессии РФ понадобится армия численностью в 1 млн человек. Поскольку удерживать такое большое войско невозможно, нужен другой контингент, поэтому надежным и более дешевым вариантом является членство Украины в НАТО. Зеленский также заявил, что Украина готова к введению миротворческого контингента.

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