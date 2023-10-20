На Таврическом направлении ВСУ 'отминусовали' более тысячи оккупантов и 200 единиц техники, – генерал Тарнавский

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на Таврическом направлении. В сутки украинские защитники "отминусовали" здесь более тысячи российских оккупантов и 200 единиц техники.

Боевые действия продолжаются. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Так, за сутки захватчики нанесли 1 ракетный и 18 авиационных ударов, провели 43 боевых столкновения, а также осуществили 859 артобстрелов.

В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в течение суток выполнили 1500 огневых задач. Общие потери врага составили 1051 человек. Уточняется, что двое оккупантов попали в плен.

Кроме того, были уничтожены 143 единицы военной техники российских войск. Среди потерь оккупантов:

74 ББМ

31 танк

18 БпЛА

10 единиц автомобильной техники

6 артиллерийских систем

3 РСЗО.

Еще 63 единицы техники оккупантов повреждены, в частности, 20 танков.

Видео дня

Также уничтожен склад боеприпасов врага.

Напомним, на Таврическом направлении за последние 10 дней Силы обороны Украины сбили пять российских самолетов-штурмовиков Су-25. Последний "приземлили" в Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, нацгвардейцы из 11-й бригады имени Михаила Грушевского сожгли большой полевой состав БК оккупантов на юге. Там враг хранил артснаряды и противотанковые мины.

Со своей стороны бойцы ССО уничтожили три танка захватчиков в Донецком направлении. Работу операторов БАПК 73 центра показали на видео.

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