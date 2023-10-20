На Таврическом направлении ВСУ "отминусовали" более тысячи оккупантов и 200 единиц техники, – генерал Тарнавский
Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на Таврическом направлении. В сутки украинские защитники "отминусовали" здесь более тысячи российских оккупантов и 200 единиц техники.
Боевые действия продолжаются. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
Так, за сутки захватчики нанесли 1 ракетный и 18 авиационных ударов, провели 43 боевых столкновения, а также осуществили 859 артобстрелов.
В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в течение суток выполнили 1500 огневых задач. Общие потери врага составили 1051 человек. Уточняется, что двое оккупантов попали в плен.
Кроме того, были уничтожены 143 единицы военной техники российских войск. Среди потерь оккупантов:
- 74 ББМ
- 31 танк
- 18 БпЛА
- 10 единиц автомобильной техники
- 6 артиллерийских систем
- 3 РСЗО.
Еще 63 единицы техники оккупантов повреждены, в частности, 20 танков.
Также уничтожен склад боеприпасов врага.
Напомним, на Таврическом направлении за последние 10 дней Силы обороны Украины сбили пять российских самолетов-штурмовиков Су-25. Последний "приземлили" в Донецкой области.
Как сообщал OBOZ.UA, нацгвардейцы из 11-й бригады имени Михаила Грушевского сожгли большой полевой состав БК оккупантов на юге. Там враг хранил артснаряды и противотанковые мины.
Со своей стороны бойцы ССО уничтожили три танка захватчиков в Донецком направлении. Работу операторов БАПК 73 центра показали на видео.
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