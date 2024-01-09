На востоке и юге Украины воздушная тревога: есть угроза применения баллистических ракет

В Украине вечером вторника, 9 января, была объявлена воздушная тревога. Жителей нескольких областей предупредили об угрозе применения Россией баллистических вооружений.

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Об этом сообщили в воздушных силах Вооруженных сил Украины. По состоянию на 18:40 угроза баллистики актуальна для трех регионов нашего государства.

"Внимание! Днепропетровская, Запорожская, Харьковская области – угроза применения баллистического вооружения!" – отметили в ВС ВСУ.

Граждан призвали не игнорировать опасность и пройти в укрытие.

Напомним, утром 8 января во всех областях Украины объявили воздушную тревогу из-за пусков со стороны России ракет, в том числе "Кинжалов". Страна-агрессор еще ночью подняла в небо более десятка бортов Ту-95МС и МиГ-31К, около 06:45 первые взрывы прогремели в Днепре, а затем в Кривом Роге, Запорожье, Хмельницком.

Ранее сообщалось, что российская террористическая армия нанесла серию ракетных ударов по Харьковщине. Под вражеским огнем оказался областной центр и город Змиев в Чугуевском районе. Целью путинских террористов в очередной раз стали дома мирных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, российские террористы нанесли ракетные удары по Запорожью. В результате вражеского обстрела среди мирных жителей есть пострадавшие. В результате комбинированной атаки крылатых и баллистических ракет в разных направлениях в областном центре прозвучало всего 5 взрывов.

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