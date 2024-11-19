'Наращивает силы и создает новые бригады': Умеров объяснил, почему Россия набирает военных из КНДР и других стран. Видео

Страна-агрессор Россия наращивает численность своей армии и создает новые бригады. Чтобы избежать проблем с мобилизацией, Кремль использует северокорейские войска, а также наемников из других стран.

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Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеро во время пресс-конференции в Киеве. Он сказал, что военное руководство Украины знает точное количество войск врага, однако не назвал его, отметив лишь, что оно "значительное".

"Русские силы будут расти. Они наращивают численность своих сил. Они создают новые бригады. К 1 июня достигли половины того, что пытались поставить себе цель", – сказал Умеров.

По его словам, Россия также испытывает проблемы с мобилизацией, поэтому использует наемников из многих стран, а теперь и войска КНДР.

"Они используют многих – наемников из Африки, Азии. Теперь они используют КНДР, то есть у них есть проблемы, но они не останавливаются, они растут. Точное количество мы знаем. Это значительное количество", – сказал министр обороны.

Также он отметил, что сейчас Украина работает над тем, чтобы "создать силы, которые смогут противостоять, поскольку приоритетом является оборонная и стабилизационная операция".

"Поэтому мы растем, чтобы не дать никакого преимущества", – ответил журналистам Рустем Умеров.

Как сообщал OBOZ.UA, также на брифинге 18 ноября Умеров рассказал о ситуации с мобилизацией в Украине. Он подчеркнул, что сейчас приоритетом является защита страны, однако ведомство стремится усовершенствовать процесс мобилизации, чтобы уменьшить болезненные последствия для населения.