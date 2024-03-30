'Нас кинули в 90-х годах': Данилов в последнем выступлении перед увольнением напомнил неудобную правду для Запада. Главные тезисы и видео

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что западные политики в полной мере не осознают, какой опасности себя подвергают, когда медлят с предоставлением военной помощи Украине. По его словам, сейчас украинская армия защищает от российской агрессии не только себя, но и многие другие страны, включая Польшу и страны Балтии.

Также он подчеркнул, что Соединенные Штаты зря опасаются применения Россией ядерного вооружения, ведь диктатор Владимир Путин никогда не осмелиться на такой шаг. Об этом Данилов заявил на Киевском форуме по безопасности.

Запад кинул Украину и передал ее оружие России

Государство-террорист РФ долгое время пыталась внушить западным политикам, что украинцев как нации якобы не существует. При этом многие на Западе купились на эти нарративы. В то же время Данилов напомнил неудобную правду о том, что Запад фактически кинул Украину в 90-х годах, когда отдал большую часть украинского оружия Москве.

"Кое-то считал, что нас как нации не существует. И это не Россия. Россия была не одинока в таких мыслях, в таких информационных плазмонах, которые россияне постоянно насаживали Западу и объясняли западным политикам, что нас нет. И много кто поверил. Хочу всем напомнить, что нас кинули в 90-х годах, забрали у нас оружие и передали России", – заявил Данилов.

Также он добавил, что сейчас Россия шантажирует весь мир оружием, которое в конце прошлого века забрали у Украины. При этом западные политики предпочитают не вспоминать об этом.

Мир закрыл глаза на российскую агрессию в 2014 году

Экс-секретарь СНБО подчеркнул, что, когда политики продолжают дискутировать о предоставлении военной помощи Украине, никто не хочет вспоминать, насколько сотен миллиардов долларов Запад лишил нашу страну возможности защищать себя. При этом он напомнил, что взамен передачи оружия РФ Запад обязался защищать Украину, но на самом деле этого не произошло. Данилов навел пример 2014 года, когда Москва вторглась в Украину и фактически безнаказанно отобрала часть территорий.

Однако несмотря на это Данилов выразил уверенность, что Украина одержит победу над Россией. По его словам, на Западе у нашей страны есть настоящие партнеры и друзья.

Деколонизация страны-агрессора неизбежна

Также экс-секретарь СНБО добавил, что деколонизация Российской Федерации неизбежна, и американские политики делают ошибку, когда думают иначе. Он отметил, что распад страны-агрессора произойдет на нашей памяти и на месте так называемых "республик" появятся свободные страны согласно уставу ООН.

"Я точно знаю, что мы победим, я был уверен в этом с самого начала. Я точно знаю, какую бы украинцы хотели иметь страну, я точно знаю, что у нас есть настоящие друзья и партнеры. Мы уже третий год ведем войну с агрессором, который больше нас по территории, больше нас по вооружению и по многим факторам больше. Но вы не учитываете одну вещь. Американцы в очередной раз делают ошибку, когда не понимают, что деколонизация России будет происходить в ближайшее время, они не хотят этого признавать. Но они просто не понимают каким образом происходят эти процессы", – сказал Данилов.

Ядерный шантаж Кремля пугает Запад

Он также отметил, что российско-украинская война разбудила Европу, которая спокойно жила после Второй мировой и не заботилась о вопросах безопасности. Более того, Данилов заявил, что исход войны в Украине будет влиять не только на Европу, но и на страны во всем мире.

"После нашей войны и благодаря нам мы разбудили Европу. Европа спала после Второй мировой, считала, что у нее все хорошо. В последнее время она наконец проснулась. Это очень важный фактор. Это еще одно подтверждение того, что наша стойкость, наша оборона дается нам очень сложно, но результаты мы уже имеем. Эта война будет влиять на весь мир без исключения", – отметил экс-секретарь СНБО.

При этом Данилов предупредил, что пока западные страны медлят с предоставлением помощи и, как следствие, победой Украины, автократические страны каждый день анализируют ситуацию и ведут соответствующую подготовку. Он отметил, что парадигма Холодной войны, в которой живут многие американские политики, уже давно закончилась и призвал не бояться РФ.

В частности, Данилов заявил, что Москва продолжает угрожать всему цивилизованному миру ядерным оружием, но, по его мнению, кремлевский диктатор Путин никогда не решиться на применение такого вооружения. Он добавил, что на этом фоне РФ и Китай продолжают сближаться, что также является серьезной угрозой для Запада.

Напомним, счетная палата правительства США провела аудит предоставленной Украине финансовой и военной помощи. После проделанной работы ведомство рекомендовало американскому правительству ввести процесс более эффективного отслеживания финансирования.

Ранее Владимир Зеленский предположил, что президент США Джо Байден не спешит с оружием для Украины, потому что опасается ядерного удара со стороны России.

Как сообщал OBOZ.UA, в администрации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена прокомментировали слова российского диктатора Владимира Путина о том, что Россия готова к ядерной войне. В Вашингтоне угрозы кремлевского убийцы назвали безрассудными и безответственными.

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