'НАТО имеет все данные': Подоляк объяснил, почему название 'Орешник' не имеет никакого отношения к реальности

Кремлевский диктатор Владимир Путин соврал, когда назвал ракету, ударившую по Днепру 21 ноября, "Орешником". Это название является выдумкой т.н. президента РФ.

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Соответствующее заявление сделал советник руководителя ОП Михаил Подоляк в интервью YouTube-каналу "РБК-Украина". Он подчеркнул, что у Североатлантического альянса есть все данные и понимание, какое оружие агрессор применил для этой атаки.

Заместитель главы Офиса президента объяснил: существуют стандартные межконтинентальные баллистические ракеты различной дальности, которые производятся на одних и тех же предприятиях. В частности, это ракеты, которые классифицируются как "Ярс", "Тополь", "Кедр" и "Рубеж".

"Это все есть в классификации. НАТО имеет все данные и понимает, чем именно ударили по Днепру", – сказал Подоляк.

Напомним: ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что для удара по Днепру агрессор применил экспериментальную баллистическую ракету средней дальности "Кедр". Путин, назвав ее "Орешником", использовал название научно-исследовательской работы по разработке этого вооружения.

Как писал OBOZ.UA, дипломат Владимир Огрызко считает, что угрозы Владимира Путина Североатлантическому альянсу останутся только угрозами. Но для Украины новые вражеские ракеты "Орешник"/"Кедр" являются опасными – к возможным повторным обстрелам этим оружием в его безъядерном варианте нужно относиться "с опаской, но без паники".

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