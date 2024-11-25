Последний аргумент Путина: Огрызко оценил возможность ядерной угрозы для Украины и стран НАТО. Видео

Угрозы кремлевского диктатора Владимира Путина Североатлантическому альянсу останутся только угрозами. Но для Украины новые вражеские ракеты "Орешник"/"Кедр" являются опасными – к возможным повторным обстрелам этим оружием в его безъядерном варианте нужно относиться "с опаской, но без паники".

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Об этом в интервью OBOZ.Talk заявил дипломат Владимир Огрызко. Бывший министр иностранных дел Украины указал: реальный российский удар по объектам Альянса не мог бы восприниматься Западом иначе, как военная агрессия.

"Давайте смотреть на вещи профессионально и анализировать происходящее с точки зрения практической реализации. Может ли этот недофюрер, недоимператор реально угрожать странам НАТО? Безусловно, нет. Нет, потому что у него, кроме этой бравады, на самом деле ничего нет, не осталось. Остался ядерный шантаж и остался шантаж на уровне пропагандистов, которые продолжают отрабатывать этот тезис о том, что "мы еще можем показать", – заявил Огрызко.

Если РФ атакует американскую военную базу в Польше (этим недавно угрожала пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова), то это будет фактическим объявлением войны Америке. Американцы не воспримут это иначе, им придется реагировать, и реагировать жестко, считает дипломат.

"Поэтому дальше этих заявлений, безусловно, ничего не пойдет", – уверен он.

"Что касается нас. Безусловно, для Украины это очевидная угроза. Это то, что дает (по меньшей мере на этом этапе) противнику какую-то возможность теоретически и практически влиять на ситуацию в тех или иных регионах Украины. Потому что, как бы там ни было, но это пока те виды вооружений, которые сложно сбивать средствами, которые у нас есть", – объяснил экс-министр.

Применение новых ракет – это очевидный эскалационный шаг Кремля. Однако он призвал "не впадать в панику и говорить, что все пропало".

"Это то, что мы должны воспринимать всерьез. Но также нужно не забывать, что этот шаг был сделан исключительно для внутреннего российского пользования. То, что мы наблюдали на этих пропагандистских каналах, Telegram-каналах и так далее, – было счастье. Было счастье, что, видите ли, мы нанесли такой удар. Чем это завершится, пока, я думаю, говорить рано. Очень хорошо, что наши Силы обороны находят те места, по которым так же наносятся очень "досадные" удары. И они будут продолжаться. Следовательно, не надо из этого делать какой-то ужас", – сказал дипломат.

"В конечном счете, некоторые говорят, что одна такая ракета – это три "Искандера". А мы что, не имели ситуации, когда по нам летали и по пять, и по семь, и по 10 "Искандеров"? Поэтому думаю, что на это нужно смотреть с опаской, но без паники", – подытожил Огрызко.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что для удара по Днепру 21 ноября агрессор применил экспериментальную баллистическую ракету средней дальности "Кедр". Владимир Путин, назвав ее "Орешником", использовал название научно-исследовательской работы по разработке этого вооружения.

– Источники нашего издания в Генштабе Вооруженных сил отметили, что Путин врал о том, что эти боеприпасы нереально сбить. Наше военное командование уже проводит работу с партнерами, чтобы донести до них необходимость оснащения ВСУ новыми системами ПРО.

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