'Не оставили врагу шансов': воины ССО уничтожили взвод солдат КНДР в ближнем бою на Курщине. Видео

Воины 6-го полка "Рейнджер" Сил специальных операций ВСУ провели успешную операцию против регулярных войск Северной Кореи на территории Курской области РФ. Во время ближнего боя украинские спецназовцы ликвидировали взвод из 25 северокорейских военных.

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Операция проходила в прошлом месяце, но из-за соображений безопасности детали стали известны только сейчас. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ССО.

"Воины 6-го полка Рейнджер Сил специальных операций ВСУ провели специальные действия против регулярных войск Северной Кореи в Курской области России. В ходе быстрого контакта операторы ССО уничтожили 25 северокорейцев. Эти события произошли в прошлом месяце, однако из-за оперативной безопасности мы только сейчас можем рассказать об этом и показать видео с беспилотника и камер воинов ССО", – говорится в сообщении.

Группа из восьми рейнджеров на бронированном Humvee, при поддержке разведывательных дронов, выдвинулась в тыл врага. Они заняли выгодные позиции в окопах и вступили в бой с численно превосходящим противником. Несмотря на артиллерийские обстрелы и количественное превосходство врага, украинские бойцы сохранили инициативу и полностью уничтожили северокорейский взвод.

"Воины ССО доказали преимущество качества над количеством и не оставили целому взводу КНДР шансов при контакте. Группа рейнджеров отошла после успешного выполнения задачи", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский впервые сообщил о пленных из КНДР в январе 2025 года. У одного из них был военный билет, выданный по имени реального русского военного.

В разведке Южной Кореи подтвердили захват в плен украинскими военными двух солдат из Северной Кореи на Курщине 9 января. Один из пленных рассказал, что планировал пройти обучение, а не участвовать в войне. Также он признался, что военные КНДР понесли на фронте большие потери.

Издание The Times писало, что это одни из первых военнопленных из КНДР, захваченных в бою со времен Корейской войны 1950 года. При этом они словно "вышли из машины времени".

По оценкам ООН, с конца 2024 года в Курской области разместили более 12 тысяч северокорейских военных, воюющих на стороне России. В начале 2025 года погибли или были ранены более 3 тысяч солдат КНДР.

Зеленский рассказал, что военным из Северной Кореи, как и российским оккупантами, запрещено отступать – командиры казнят их за это. Тем не менее, северокорейские солдаты адаптируются к боям в таких условиях, получают реальный боевой опыт и критически важные военные навыки.

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