Не противоречит международному праву: в Норвегии высказались за предоставление Украине разрешения бить по России западным оружием

В Норвегии заявили, что партнеры должны дать Украине разрешение бить по территории России западным вооружением. Там отметили, что необходимо поражать российские военные объекты, которые "имеют отношения к ведению войны против Украины".

Об этом сказал министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в четверг, 30 мая, передает издание NRK. Он подчеркнул, что Запад не может заставить Украину бороться, "держа одну руку за спиной".

"Мы считаем, что Украина имеет совершенно четкое право в соответствии с международным правом нападать на Россию внутри ее территории в рамках собственной защиты. Наша принципиальная позиция, что Украина может использовать оружие, полученное ею от западных стран, против военных целей, имеющих отношение к войне", – сказал глава МИД.

Эйде сказал, что Украина должна иметь возможность вести войну "таким способом, который для нее наиболее эффективен".

"Если они (украинцы. – Ред.) будут атакованы российскими войсками, которые находятся внутри России, поскольку у них есть дальнобойное оружие, то должна быть возможность атаковать их в ответ", – считает министр.

Комментируя вопрос об отношении Норвегии к этому, политик подчеркнул, что его страна будет говорить об этом осторожно.

"Что касается условий предоставления конкретных систем вооружения, то мы, как и другие страны, будем говорить об этом осторожно. Идет война, ко всему, что говорится публично, много внимания. Такой подход разделяют и многие партнеры, и мы", – добавил Эйде.

Отметим, что уже тринадцать государств официально разрешили Украине атаковать западным оружием территорию врага. Это сделали Финляндия, Франция, Литва, Латвия, Швеция, Эстония, Польша, Чехия, Великобритания, Нидерланды и Канада. 30 мая в список присоединились еще две европейские страны – Дания и Норвегия.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Киев не может использовать западное оружие для ударов по территории России. Берлин предоставлял ее при условии, что она не будет использоваться для атак вне Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!