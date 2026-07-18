"Не старые запасы": из какой электроники РФ изготовила "Орешник", которым нанесла удар по Белой Церкви

Страна-агрессор Россия 24 мая дважды пыталась нанести удар по Украине баллистическими ракетами типа "Орешник". Но в отличие от предыдущих ракет, "Орешник", которым оккупанты нанесли удар по Белой Церкви, оказался относительно "свежим". По крайней мере, электроника в этой ракете была относительно новой.

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По результатам исследования обломков "Орешника", попавшего в Белую Церковь, более половины всех датированных компонентов были изготовлены в 2023-2024 годах. Также были обнаружены детали 2025 года выпуска, утверждает уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Продолжающееся производство

Использование новой электроники отличает ракету, атаковавшую Белую Церковь, от "Орешников", примененных во время предыдущих атак на Львовскую область в начале января 2026 года и на Днепр в ноябре 2024 года. По его словам, все уже идентифицированные компоненты исследованных обломков были изготовлены в 2023-2025 годах.

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Причем – исключительно российскими и белорусскими предприятиями.

"Это свидетельствует о том, что речь идет не об использовании старых запасов, а о продолжающемся производстве ракет с применением новой электронной компонентной базы", – отметил Владислав Власюк.

Предыдущие удары

В частности, специалисты, которым удалось исследовать обломки ракеты, которой Россия нанесла удар по Львовской области в ночь на 9 января 2026 года, обнаружили, что все печатные платы и микросхемы внутри процессорного блока, управляющего полётом, были изготовлены ещё в период с 2014 по 2016 год.

Маркировка деталей ракеты, атаковавшей Днепр, указывала, что они были изготовлены ещё в начале 2018 года и, вероятно, изначально предназначались для других проектов.

Кто производит "Орешник"

С одной стороны, утверждение Власюка свидетельствует об эффективности международных санкций против России – напомним, что ранее в обломках российских дронов и ракет неоднократно находили электронику, произведенную на Западе и в КНР. А с другой стороны, сам факт того, что Россия до сих пор способна производить такие ракеты, свидетельствует о несовершенстве санкций.

И это неудивительно: лишь около 62% идентифицированных производителей такой электроники находятся под международными санкциями (93% компаний внесла в санкционные списки только Украина).

В целом в ходе исследования эксперты идентифицировали около 470 электронных компонентов, произведенных 25 подтвержденными предприятиями России и Беларуси. Еще четыре производителя фигурируют в материалах, однако их участие окончательно подтвердить не удалось.

Среди ключевых производителей: предприятия "Микрон", "Ангстрем", "Кремний ЭЛ", "Оптрон", "Морион", "Светлана" и белорусский холдинг "Интеграл".

Удары "Орешником" в мае

Напомним, что во время массированного обстрела в ночь на 24 мая Россияприменила не одну, а две баллистические ракеты средней дальности "Орешник". Причем первой оккупанты попали по своим же в оккупированном Донецке. И только второй ракетой они смогли "дотянуться" до Киевской области.

И в Киевской области агрессоры своим дорогостоящим "Орешником" поразили едва ли не самую серьезную военную угрозу для себя – гаражный кооператив.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом "Орешник", который Кремль позиционирует как "высокоточное и неуязвимое оружие", на практике сталкивается с катастрофическими техническими проблемами. Как отмечают специалисты Института изучения войны, из-за критических дефектов в системе наведения ракеты отклоняются от заданного курса на десятки километров. В результате вместо военных объектов захватчики поражают гражданскую инфраструктуру, например, обычные гаражные кооперативы.

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