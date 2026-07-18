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"Не старые запасы": из какой электроники РФ изготовила "Орешник", которым нанесла удар по Белой Церкви

Михаил Левакин
War
3 минуты
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Удар «Орешником» по Белой Церкви в мае
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Страна-агрессор Россия 24 мая дважды пыталась нанести удар по Украине баллистическими ракетами типа "Орешник". Но в отличие от предыдущих ракет, "Орешник", которым оккупанты нанесли удар по Белой Церкви, оказался относительно "свежим". По крайней мере, электроника в этой ракете была относительно новой.

По результатам исследования обломков "Орешника", попавшего в Белую Церковь, более половины всех датированных компонентов были изготовлены в 2023-2024 годах. Также были обнаружены детали 2025 года выпуска, утверждает уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Продолжающееся производство

Та самая электроника, которую нашли в обломках.

Использование новой электроники отличает ракету, атаковавшую Белую Церковь, от "Орешников", примененных во время предыдущих атак на Львовскую область в начале января 2026 года и на Днепр в ноябре 2024 года. По его словам, все уже идентифицированные компоненты исследованных обломков были изготовлены в 2023-2025 годах.

Причем – исключительно российскими и белорусскими предприятиями.

"Это свидетельствует о том, что речь идет не об использовании старых запасов, а о продолжающемся производстве ракет с применением новой электронной компонентной базы", – отметил Владислав Власюк.

Предыдущие удары

Последствия удара по Белой Церкви.

В частности, специалисты, которым удалось исследовать обломки ракеты, которой Россия нанесла удар по Львовской области в ночь на 9 января 2026 года, обнаружили, что все печатные платы и микросхемы внутри процессорного блока, управляющего полётом, были изготовлены ещё в период с 2014 по 2016 год.

Маркировка деталей ракеты, атаковавшей Днепр, указывала, что они были изготовлены ещё в начале 2018 года и, вероятно, изначально предназначались для других проектов.

Кто производит "Орешник"

С одной стороны, утверждение Власюка свидетельствует об эффективности международных санкций против России – напомним, что ранее в обломках российских дронов и ракет неоднократно находили электронику, произведенную на Западе и в КНР. А с другой стороны, сам факт того, что Россия до сих пор способна производить такие ракеты, свидетельствует о несовершенстве санкций.

И это неудивительно: лишь около 62% идентифицированных производителей такой электроники находятся под международными санкциями (93% компаний внесла в санкционные списки только Украина).

В целом в ходе исследования эксперты идентифицировали около 470 электронных компонентов, произведенных 25 подтвержденными предприятиями России и Беларуси. Еще четыре производителя фигурируют в материалах, однако их участие окончательно подтвердить не удалось.

Среди ключевых производителей: предприятия "Микрон", "Ангстрем", "Кремний ЭЛ", "Оптрон", "Морион", "Светлана" и белорусский холдинг "Интеграл".

Удары "Орешником" в мае

Напомним, что во время массированного обстрела в ночь на 24 мая Россияприменила не одну, а две баллистические ракеты средней дальности "Орешник". Причем первой оккупанты попали по своим же в оккупированном Донецке. И только второй ракетой они смогли "дотянуться" до Киевской области.

И в Киевской области агрессоры своим дорогостоящим "Орешником" поразили едва ли не самую серьезную военную угрозу для себя – гаражный кооператив.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом "Орешник", который Кремль позиционирует как "высокоточное и неуязвимое оружие", на практике сталкивается с катастрофическими техническими проблемами. Как отмечают специалисты Института изучения войны, из-за критических дефектов в системе наведения ракеты отклоняются от заданного курса на десятки километров. В результате вместо военных объектов захватчики поражают гражданскую инфраструктуру, например, обычные гаражные кооперативы.

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