'Не стоит искать сенсаций': в Воздушных силах дали пояснения по поводу вражеских дронов 'неустановленного типа'

Силы обороны иногда имеют ограниченное время для идентификации типов беспилотников, используемых Россией во время атак на Украину. Причиной этого является короткий период пребывания в воздушном пространстве, но в их типах нет никаких сенсаций.

Об этом на эфире телемарафона сообщил представитель командования Воздушных Сил ВС Украины, майор Илья Евлаш. По его словам, ввиду короткого времени подлета определить, какой именно тип БпЛА находится в воздухе, достаточно сложно.

"Когда дроны атаковали города на юге, в частности город Николаев, довольно немного времени прошло с момента пуска. Враг атаковал с оккупированной части Херсонщины и до места подлета прошло до полу часа времени. Поэтому обнаружить, что именно это за дрон, когда он в воздухе, достаточно сложно", – объяснил Евлаш.

Он добавил, что во время атаки вражеских беспилотников в ночь на 28 апреля. Воздушные силы сообщили, что россияне использовали пять беспилотников "неопределенного типа". Сейчас типы этих дронов устанавливают специалисты.

"Не стоит здесь искать сенсаций, вероятнее всего это были БпЛА типа "Шахед". Но иногда из-за малого промежутка времени и малой дистанции сложно установить сразу, что именно был за дрон", - добавил спикер.

Напомним, накануне Силы противовоздушной обороны целую ночь 28 апреля защищали города Украины от российских ударных беспилотников. Во время боевой работы они уничтожили четыре "Шахеда" и дрон неустановленного типа.

В Николаеве в результате российской дроновой атаки поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры и две гостиницы, обошлось без пострадавших.

В Днепропетровской ОВА сообщили, что ночью над областью были сбиты два разведывательных беспилотника россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 апреля государство-террорист Россия устроило массированную атаку на Украину, в том числе по энергоинфраструктуре. Силы ПВО уничтожили 21 из 34 вражеских ракет разных типов, среди которых "Искандер-К" и "Калибры".

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