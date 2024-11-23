Не THAAD: Катков назвал систему ПВО, которая сможет сбивать путинский 'Орешник' еще в космосе

На сегодняшний день только Соединенные Штаты и Израиль обладают специализированными комплексами противоракетной обороны, которые могут сбивать ракеты по типу "Орешника", которым российские террористы нанесли удар по Днепру. При чем речь идет не о системе THAAD.

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Наиболее эффективными в борьбе с такими ракетами могут стать ракетные эсминцы Arleigh Burke и сухопутные стационарные Aegis Ashore, оснащенные ракетами SM-6 и SM-3. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал главный редактор военно-аналитического портала Defence Express Олег Катков.

По его словам, перехватом ракет средней дальности и межконтинентальных ракет занимаются специализированные комплексы противоракетной обороны. На сегодняшний день США являются единственной страной, которая может их продать, при чем из других западных стран такие системы есть только в Израиле.

"Перехватом ракет средней дальности занимается система THAAD, ракетные эсминцы Arleigh Burke и сухопутные стационарные Aegis Ashore, оба с ракетами SM-6 и SM-3. Причем наиболее эффективной будет система SM-3, потому что она сможет перехватить именно такую угрозу, то есть баллистическую ракету средней дальности или межконтинентальную ракету с раздельными боевыми блоками. SM-3 перехватывает такую ракету еще в космосе – желательно перед тем, как произошло разделение боевых блоков", – заявил Катков.

Эксперт объяснил, что эффективность системы THAAD во многом будет зависеть от дальности пуска и особенностей траектории ракеты. По словам Каткова, THAAD действует уже на грани атмосферы и экзоатмосферы, где боевые блоки уже разведены, и нужно перехватывать не одну, а уже множество целей.

"Если мы посмотрим на видео того, что прилетело по Днепру, можно увидеть шесть таких "пучков". Есть две теории по поводу того, что это могло быть. Каждый такой "пучок" – это либо боевая часть, и тогда их 36, либо это шесть боевых частей и пять ложных целей. Чтобы перехватить такую ракету после того, как произошло разведение боевых частей, нужно запустить либо 36 THAAD, а в реальности вдвое больше, потому что должна быть соответствующая вероятность – это нереалистичный сценарий, – либо попробовать SM-3 и перехватить ракету еще до того, как произошло разделение", – объяснил эксперт.

Напомним, страна-агрессор Россия во время утренней ракетной атаки на Украину 21 ноября нанесла удар по Днепру. Там повреждено промышленное предприятие, также в городе возникли два пожара.

Ранее сообщалось, что вследствие обстрела небо над Днепром осветило зарево. На видео во время удара зафиксировано около 5 взрывов.