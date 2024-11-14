'Не знала страха и рисковала собой': на фронте погибла госпитальер Мария-Кристина Двойник. Фото

На фронте погибла отважная медик-доброволица батальона "Госпитальеры" Мария-Кристина Двойник, известная под позывным Альпаком. Это произошло в среду, 13 ноября, во время эвакуации раненых.

Видео дня

Об этом сообщила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", медик-доброволец, основательница батальона парамедиков "Госпитальеры" Яна Зинкевич. "Вчера во время выезда на эвакуацию за ранеными трагически погибла наша сестра Альпака, Двойник Мария-Христина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Мария-Христина не знала страха и самоотверженно рисковала жизнью, чтобы спасти собратьев. Ее преданность и готовность помогать всегда были примером для других. Эта потеря стала невосполнимым ударом для батальона, ведь Альпака была опорой для многих. Все, кто знал ее, будут помнить ее светлую улыбку, открытую душу и несокрушимый дух.

"Ее сердце всегда было открыто для каждого, кто нуждался в помощи. Эта гибель является ужасным ударом по нашему батальону. Светлая память о нашей смелой сестре Альпаке. Она оставила после себя теплые воспоминания, которые будут жить в наших сердцах. Ее подвиг никогда не будет забыт. Поклоняемся за каждую спасенную жизнь в этой войне. Герои гибнут, спасая других. Честь", – отметила Зинкевич.

Детали похорон будут объявлены дополнительно. Также все, кто хочет поддержать ее семью, могут принять участие в сборе средств.

Реквизиты для семьи:

Ссылка на банке

Номер карты: 4441 1111 2963 9575

Напомним, что в боях за Украину погиб воин из Буковины Андрей Пустовалов. Он защищал родную землю в рядах сил специальных операций. Последний бой он принял на Курщине, в декабре Герою должен был исполниться 31 год.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях против российских захватчиков погиб гранатометчик 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Виталий Вьюник. Защитнику было всего 25 лет. Жизнь воина оборвалась 11 ноября в Донецкой области.

На левобережье Херсонщины погиб матрос Михаил Мельник из Львовской области. Он был снайпером-разведчиком, жизнь защитника оборвалась чуть более чем за неделю до его 35-летия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!