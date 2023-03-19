Недостает взрывчатых веществ: планы ЕС по увеличению производства боеприпасов для Украины под угрозой – FT

Страны Европейского Союза столкнулись с дефицитом пороха, пластических взрывчатых веществ и тротила, что в свою очередь ставит под угрозу увеличение производства боеприпасов для Украины. При этом наращивание темпов производства снарядов может занять около трех лет.

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Недостаток взрывчатых веществ привело к тому, что промышленность не в состоянии быстро выполнить ожидаемые заказы ЕС для Украины. Об этом говорится в материале Financial Times.

По словам европейских чиновников и производителей боеприпасов, проблему не получится решить быстро, сколько бы денег не было выделено. Немецкий чиновник подчеркнул, что проблема заключается в том, что европейская оборонная промышленность не может производить военную продукцию в больших масштабах.

В свою очередь производители боеприпасов предупреждают, что повышенный спрос может привести к еще большему росту цен, которые за последний год и так поднялись.

Глава Ассоциации промышленности обороны и безопасности Чехии Йиржи Гинек объяснил, что увеличить за короткое время производство артиллерийских боеприпасов, особенно тяжелых боеприпасов большого калибра, очень сложно. Он подчеркнул, что главная проблема заключается в нехватке сырья. Гинек добавил, что увеличение производства пороха может занять около трех лет.

Примечательно, что чешский государственный производитель Explosia, который является одним из крупнейших в Европе поставщиков взрывчатки для заводов по производству боеприпасов, предупредил, что уже работает на полную мощность и не сможет увеличить производство до 2026 года.

Генеральный директор Fabrica Municiones de Granada Антонио Каро заявил, что его производство также работает на полную мощность с октября 2022 года для производства боеприпасов 155-мм калибра. Он также отмечает, что компания сталкивается с трудностями из-за дефицита основных материалов и компонентов.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина обеспечила системность поставок боеприпасов для Вооруженных сил из стран-членов НАТО. Вооружение поступает не только в качестве военно-технической помощи – на весь 2023 год заключаются контракты, чтобы украинская армия была обеспечена всем необходимым для отражения российской агрессии.

Ранее сообщалось, что военно-политическое руководство Украины просит у стран Европейского Союза поставлять ежемесячно 250 тысяч артиллерийских снарядов. Благодаря такому количеству Украина намерена уменьшить острый дефицит боеприпасов.

Европейский Союз предложит новый план обеспечения Украины боеприпасами, состоящий из трех частей. Первой частью этого плана может стать немедленная передача Украине боеприпасов, в том числе 155-мм артиллерийских снарядов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены Альянса увеличивают объемы производства 155-мм артиллерийских снарядов натовского калибра.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Великобритания увеличивает количество производимых в стране артиллерийских снарядов для военной помощи Украине. Соответствующие контракты уже заключены.

– Болгария в это время объявила о возобновлении производства 122-мм боеприпасов советского образца для оказания помощи Вооруженным силам Украины.

– Немецкий концерн Rheinmetall готов значительно увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов, чтобы удовлетворить спрос на них в Украине и западных странах.

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