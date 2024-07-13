Нефтебазу с горючим взорвали дроны СБУ: детали ночной 'бавовны' в Ростовской области

В ночь на четверг, 13 июля, в Ростовской области РФ прозвучала серия громких взрывов. Выяснилось, что дроны СБУ взорвали вражескую нефтебазу с горючим.

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Об этом OBOZ.UA сообщили информированные источники. В частности, значительное возгорание на российской нефтебазе произошло минувшей ночью в Цимлянском районе Ростовской области.

По информации источника, именно дроны СБУ вызвали взрыв, который привел к пожару на объекте, где хранились разные марки бензина и дизельного топлива общим объемом 12,5 тысяч кубометров.

Местные жители услышали взрыв и увидели пламя, охватившее нефтебазу. Для борьбы с огнем было привлечено около 50 человек и 14 единиц техники. Пожару присвоили самый высокий уровень сложности.

"Дроны СБУ продолжают вводить точечные экономические санкции против энергетического комплекса России, работающего на войну в Украине. Уже более трех десятков успешных ударов по российским нефтебазам и НПЗ значительно сократили нефтепереработку и доходы России. И эти санкции будут только увеличиваться", – отметил источник.

Стоит отметить, о "хлопке" около 04:00 13 июля сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он уверил, что погибших и пострадавших нет.

Впоследствии российское издание Mash сообщило, что нефтебазу в Цимлянске атаковали сразу два БПЛА. Один из них упал в 20 метрах от промышленной площадки, другой попал прямо в цель. Пожар пытались потушить более 5 часов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ОП рассказали, что под словосочетанием "удары вглубь России" украинская сторона понимает не демонстрацию единичных взрывов в РФ, а системное разрушение прежде всего российских авиабаз и военных производств. Правильная стратегия предполагает ослабление страны-агрессора по трем направлениям.

– 11 июля в РФ пожаловались на атаку дрона на Московскую область. По данным пропагандистов, события разворачивались в Ступинском районе: "прогремело" около 04:40 в районе поселка Михнево.

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