"Несокрушимые харьковчане": сеть поразила кофейня, которая не остановила работу несмотря на обстрел РФ. Символическое фото

В Харькове после российских ракетных ударов вечером 30 декабря продолжила работу кофейня, расположенная в пострадавшем районе. Несмотря на то, что в здании выбило окна, оно продолжило принимать посетителей.

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Сильной фотографией поделилась на своей странице в Facebook украинская правозащитница и журналистка Наталья Зубар. Автор фото отметила, что кафе находится в центре города, в 200 метрах от 5-звездочного отеля, в который ударила ракета.

На снимке видно, что от взрывной волны большие панорамные окна кафе разбились. Снаружи лежали осколки стекла. Внутри же горел свет и выглядело как-будто обычно: люди даже выстроились в небольшую очередь, чтобы выпить кофе.

"Это кафе – работает. Вот в таком состоянии. Это #Харьков", – описала происходящее журналистка.

В комментариях пользователи сети высказали свою поддержку Харькову. "Несокрушимые!" – написала одна из подписчиц Зубар.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Войска Российской Федерации 30 декабря около 19:10 нанесли ракетные удары по центральной части Харькова, повредив дома мирных жителей и отель. По состоянию на 21:40 известно о 20 потерпевших. В ГСЧС заявляли, что трое из них – дети.

– Предварительно, в Kharkiv Palace было прямое попадание, оно пришлось примерно на 12-й этаж. Это элитный отель, расположенный в центре Харькова на проспекте Независимости.

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