Руководство государства-террориста России заявило, что не ознакомлено с намерениями кандидата в президенты США Дональда Трампа "урегулировать" войну в Украине еще до своей инаугурации. В Кремле заявили, что не понимают, как американский политик поможет добиться мира.

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При этом в Москве заверили, что контактов с Трампом на дипломатическом уровне на этот счет якобы не было. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

По словам путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Кремль не понимает, как Трамп собирается добиваться мира. Также спикер российского диктатора добавил, что у страна-террорист РФ не контактирует с бывшим президентом Соединенных Штатов.

"Нет, у нас нет понимания, как это может быть осуществимым. Никаких контактов на этот счет не было", – заявил представитель Кремля.

Стоит отметить, что Трамп неоднократно заявлял, что якобы "остановит войну за один день". Более того, одиозный американский политики выдал, что если бы он был у власти, то полномасштабного вторжения РФ в Украину удалось бы избежать.

Напомним, Дональд Трамп недавно выдал, что в случае своей победы на предстоящих выборах главы государства якобы "урегулирует" войну в Украине еще до своей инаугурации. Он заявил, что сможет "восстановить мир с помощью решимости".

Ранее Трамп в очередной раз публично расхвалил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, известного своими пророссийскими взглядами. По словам Трампа, Орбан якобы является "великим лидером в Европе".

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский снова пригласил в Украину Трампа, который имеет шансы стать кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в США. Трамп ранее сказал, что, второй раз став президентом, он "сможет остановить войну за 24 часа", поэтому наш гарант пригласил его сделать это.

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