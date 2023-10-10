'Нет тела – нет дела': жена ликвидированного оккупанта заподозрила обман и пожаловалась на командование РФ. Видео

Россиянка, муж которой пошел добровольцем на войну против Украины и ныне удобряет почву на полях под Бахмутом в Донецкой области, публично пожаловалась на российское командование. Она точно знает дату "денацификации" своего мужа, может показать на карте, где именно лежат его останки – но командиры отказываются забирать труп горе-освободителя и вычеркивать его из списков "пропавших без вести".

Причины, по которым тело захватчика уже больше месяца валяется под открытым небом на Донбассе, командир части вдове оккупанта объясняет лаконично, но исчерпывающе: "нет тела - нет дела". На жалобы россиянки, которая очень переживает, что останется без "гробовых", обратили внимание в InformNapalm.

Россиянка, видеообращение которой появилось в сети и которая так и не назвала своего имени, рассказала, что на войну против Украины отправила сразу двух членов семьи: мужа и сына. Муж, как рассказали ей оккупанты, с которыми он оказался под Бахмутом, был ликвидирован Силами обороны Украины еще 7 сентября.

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Казалось бы, вожделенные "гробовые" уже в кармане. Но не тут то было.

"Жена российского военнослужащего (Безверхий Константин Васильевич, 05.08.1978), который проходил службу в в/ч 78567 и добровольно решил пойти на войну, чтобы убивать украинцев, публично жалуется на руководство (а это уже может быть статья за дискредитацию ВС РФ), что ей не возвращают тело мужа (а это значит, что она не может получить выплаты.) Вдова также рассказывает, что она отдала на фронт мужа и сына (видимо, хотела двойную "ставку"), активно собирала средства на беспилотники для российской армии и всячески поддерживает войну, но власти не оценили ее стараний", – отметили в InformNapalm.

На появившемся в сети видео россиянка говорит, что общалась со свидетелями гибели Безверхого и даже имеет точные координаты места, где он вместе с другими "денацификаторами"-неудачниками уже месяц лежит под открытым небом. Однако командиры отказываются забирать трупы, а таких, как Безверхий, внесли в списки пропавших без вести.

По версии россиянки, это происходит якобы из-за желания командиров скрыть реальные потери России в живой силе. Однако в своем же рассказе она приводит слова командира части, сказанные ей в телефонном разговоре: "Нет тела – нет дела". Так что, похоже, ключевой причиной, почему командиры ВС РФ не хотят забирать тела оккупантов, а их вдовы готовы на все, чтобы получить останки – в выплате "гробовых".

В своем обращении россиянка также открыла некоторые подробности подготовки и обеспечения "второй армии мира". По ее словам, ее мужа обучали в течение 6 дней, после чего на неделю забросили "где-то в лес", а оттуда – прямо под Бахмут. При этом в бой государство-агрессор снарядило оккупанта резиновыми сапогами вместо берцев, а также спальным мешком. Все остальное, уверяет она, пришлось покупать самостоятельно.

"Это видео будет полезно показать россиянам, поддерживающим войну и агрессию против Украины. Они считали, что российская армия настолько сильна, что они будут безнаказанно убивать украинцев, мародерить чужие дома и зарабатывать на этой войне. Но оказалось, что их тоже могут убивать, их добровольцев будут бросать, как мясо, и хэппи-энда для них точно не будет ни на войне, ни после ее завершения", – отметили в InformNapalm.

Напомним, ранее пленный оккупант рассказал, как в РФ зэков вербовали в "Ахмат" на "пушечное мясо". По его словам, в российской армии есть четкая установка: завербованные вчерашние заключенные в Россию вернуться не должны. Вместо этого они должны эффективно умереть: этих оккупантов используют в качестве "живца" для ударов по украинским военным.