"Неустанно уничтожаем врага": защитники Украины показали точную работу по войскам Путина на Курщине. Видео

Украинские воины продолжают операцию в Курской области. В частности, в ней участвуют воины 36-й отдельной бригады морской пехоты.

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Значительные потери вражеской армии наносят операторы БпЛА этого подразделения. Боевую работу николаевских морпехов показали в Telegram-канале 36 ОБрМП.

"Неустанно уничтожаем врага на Курщине. Работают операторы дронов подразделений николаевских морпехов", – говорится в комментарии к видео.

На видео зафиксировано ювелирное уничтожение морпехами минометной позиции россиян, вражеской пехоты и "заблудившихся" во время атаки штурмовиков, удары по скоплению живой силы, а также процесс дистанционного минирования, помогающий делать "демилитаризацию" захватнической армии еще более эффективной.

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1670 человек. Кроме того, украинские воины обезвредили 3 танка, 17 боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 63 БПЛА оперативно-тактического уровня, 101 автомобиль и единицу специальной техники оккупантов.

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