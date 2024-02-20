Нидерланды уже начали предоставлять Украине беспилотники в рамках коалиции дронов, – министр обороны

В настоящее время восемь стран Европы стали членами коалиции дронов на встрече в формате Рамштайн. В их числе и Нидерланды.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью Delfi. Она отметила, что ее страна уже передает беспилотные летательные аппараты Украине.

"Коалиция БПЛА очень важна, потому что сейчас мы объединим свои усилия, а это значит, что мы способны передать большее количество дронов в соответствии с потребностями Украины", - отметила Оллонгрен, добавив, что не может назвать точное количество передаваемых беспилотников.

Глава голландского оборонного ведомства напомнила, что Нидерланды активно участвуют и в коалиции противовоздушной обороны, "с системами Patriot, а также с истребителями F-16, передача которых Украине тоже в процессе".

Оллонгрен подтвердила, что продолжается обучение украинских летчиков управлению истребителями F-16 и их обслуживанию.

"Украинские пилоты работают очень тщательно. Это серьезное изменение в использовании этого потенциала", – сообщила она.

По словам министерши, совместно с Данией, а также Норвегией Нидерланды передадут 24 самолета F-16.

"Однако использование этого потенциала не принесет пользы, если не быть полностью готовым. Поэтому я прошу всех продолжать эту работу", – призвала Оллонгрен.

Как сообщал OBOZ.UA, Нидерланды присоединяются к военной коалиции, которая будет поставлять Украине передовую технологию беспилотников. Это должно усилить ее наступательный потенциал в войне против страны-агрессора.

Дроны благодаря относительно низкой стоимости стали важной частью военной стратегии как Украины, так и России для разведки и поражения целей.

Как стало известно, Кабинет министров Украины поддержал постановление, разрешающее проводить оборонные закупки через систему Prozorro. В частности, это касается дронов иностранного производства – например, Mavic, Autel и Matrice.

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