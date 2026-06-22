"Никакие слова не смогут залечить эту страшную рану": в сети рассказали о парне, которого РФ убила ударом по Краматорску

В Краматорске в результате российского обстрела погиб выпускник местной школы Александр Ковальчук. О трагической новости сообщили в учебном заведении, где учился парень.

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Его вспоминают как искреннего, доброго и целеустремленного человека. Об этом сообщила Краматорская общеобразовательная школа I–III ступеней № 16 Краматорского городского совета.

"Уважаемые друзья. С большой скорбью сообщаем, что в результате трагических обстоятельств, во время обстрела Краматорска погиб Александр Ковальчук, выпускник 9-В класса Краматорской общеобразовательной школы №10 2023 года", – говорится в сообщении.

В школе вспоминают Александра как светлого и искреннего человека, оставившего после себя добрые воспоминания среди учителей и одноклассников. По словам педагогов, он был целеустремленным и доброжелательным, пользовался уважением среди сверстников.

Администрация учебного заведения, педагогический коллектив и ученики выразили искренние соболезнования семье погибшего, его близким и друзьям. В сообщении отмечается, что никакие слова не могут залечить боль утраты, однако коллектив школы разделяет горе семьи в это тяжелое время.

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"Никакие слова не смогут залечить эту страшную рану в сердце, но мы разделяем вашу боль в это тяжелое время. Светлая память нашему выпускнику", — добавили в школе.

Напомним, 19 июня российские войска нанесли два удара по Краматорску в Донецкой области. В результате обстрела погибли два человека, еще как минимум трое получили ранения.

Рано утром 22 июня российские захватчики нанесли удар по дому многодетной семьи в Шосткинском районе Сумской области. В результате атаки погибли мужчина и его 13-летний сын, а также бабушка мальчика.

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