'Никто и нигде не может чувствовать себя безопасно': Зеленский объяснил, почему Россия должна проиграть. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему страна-агрессор Россия должна проиграть. По его словам, от этого зависит будущее всего мира.

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Об этом он заявил в своем традиционном обращении вечером 25 апреля. Глава государства заявил, что страна-агрессорка должна проиграть (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Каждое проявление российского террора – это дополнительные аргументы, все должно завершиться в трибунале. В течение дня продолжался разбор завалов в городе Купянске Харьковской области после российского обстрела ракетами С-300. По обычной гражданской застройке. Мишенью для террористов стал краеведческий музей и близлежащие дома. Россия убила этим ударом две женщины. Мои соболезнования родным и близким погибших… Десять человек были ранены – им оказывается необходимая помощь", – сказал лидер Украины в своем обращении к украинскому народу.

По его словам, в общей сложности более 60 музеев и галерей в разных областях нашей страны так же разрушены или повреждены российским оккупантом.

"Сегодня же в Херсонской области ударом российской авиации была разрушена церковь. В селе Кизомис Белозерской общины. Православный храм… Управляемой авиабомбой. То есть, российские военные знали, что именно они уничтожают. Эта церковь стала одной из уже сотен разбитых русскими ударами церквей и молитвенных домов. Крым… Сегодня оккупанты ворвались в дом Абдурешита Джеппарова. Он один из представителей крымскотатарского национального движения, правозащитник, гражданин Украины. Где он сейчас, что с ним – неизвестно. Это еще один пример российских репрессий против коренного народа Крыма, всех наших людей. Тысячи и тысячи таких примеров за время агрессии как в Крыму, так и в других регионах, оккупированных Россией", – сказал президент.

Он подчеркнул, что никто и нигде не может чувствовать себя безопасно, пока агрессор не разбит. Зеленский в очередной раз напомнил всему миру, что каждый день в Украине доказывает все то, что российские войска и спецслужбы делают на нашей земле против наших людей.

"Мир знает: Россию можно остановить. Это общий интерес. Остановить силой наших воинов на передовой. Нашим оружием – как украинским, так и тем, которое мы получаем от партнеров. Силой права, то есть санкциями, требующими постоянного усиления, а также нашей совместной работой ради справедливости. Каждое проявление российского террора, каждый день агрессии – это дополнительные аргументы, что все это должно завершиться в трибунале – в новом Нюрнберге относительно рашизма, тех, кто уничтожает жизнь и людей, у кого ракеты – против музеев, а управляемые авиабомбы – против церквей", – в очередной раз сказал президент.

Украинский лидер подчеркнул, что Россия должна проиграть.

"Другой цели у мира быть не может. Ибо все остальное – это проигрыш жизни, это проигрыш права, это проигрыш собственно мира. Сегодня наша международная санкционная группа, группа экспертов, возглавляемая Андреем Ермаком и Майклом Макфолом, представила документ об усилении санкций против России. Первый такой санкционный план был исполнен более чем на 70%. Сейчас представлено, по каким направлениям можно еще усилить санкционное давление и как дать миру больше стабильности из-за полного исключения из глобальных отношений всех деструктивных российских субъектов, всех работающих на войну", – рассказал гарант.

По его словам, этот санкционный документ будет на столах у всех ключевых лидеров мира как политических, так и общественных, бизнесовых.

"Санкции против российского нефтегазового сектора, против атомной отрасли, против абсолютно каждого, кто помогает России обходить уже применяемые ограничения. Это необходимая самозащита международного правопорядка", – заявил президент.

Также он проинформировал, что 25 апреля провел очередное заседание Ставки.

"Командующие, главком, разведка, Министерство обороны. Доклады по боевым действиям на фронте сейчас, наших возможностей активно двигаться, комплектации новых подразделений. Отдельно поговорили сегодня о "Рамштайне" и дальнейшей коммуникации с нашими партнерами", – сказал Зеленский.

Помимо этого, президент рассказал, что провел совещание по экономическому восстановлению Украины.

"Шмыгаль, Свириденко, Шурма, Кубраков, Федоров – наша команда по восстановлению. Представили экономическую стратегию сегодняшнего и послевоенного периода. Уже понятно, что результат нашей победы станет возможность Украины быть реальным поставщиком безопасности для всех наших партнеров, для всех в мире, кто ценит международный порядок, основанный на правилах. Новые стандарты безопасности, которые мы воплотим в нашей жизни: в инфраструктуре, энергетике, логистике и связи, в социальной и образовательной сферах, в нашем производстве – все это можно будет масштабировать в других частях мира", – сказал гарант.

И, конечно же, он заявил, что украинские воины и все системы нашей защиты будут работать на глобальный мир, поблагодарив всех, кто принимает участие в приближении Победы Украины над РФ.

"Наше оружие, наш опыт наших людей, приобретенный в противостоянии российскому террору. Все это будет работать на глобальный мир, чтобы никто в мире и никогда не повторил российских преступлений. Слава каждому нашему воину, кто сейчас в бою, на боевых постах, на боевых задачах! Отдельно я хочу сегодня отметить 80-ю десантно-штурмовую бригаду. Молодцы, ребята! Благодарю вас за решительность при уничтожении оккупанта в Бахмуте! Слава Украине!" – резюмировал глава украинского государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 25 апреля, Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Участники актуализировали информацию о ситуации на поле боя, а также подвели итоги и рассмотрели результаты очередной встречи в формате "Рамштайн".

Зеленский отреагировал на обстрел страной-террористом Россией украинского краеведческого музея в центре Купянска Харьковской области. Президент заявил, что все виновные в военном преступлении будут наказаны.

24 апреля Зеленский и глава парламента Эстонии Кая Каллас провели совместную конференцию в Киеве, где была подписана совместная декларация о сотрудничестве между нашими странами. Политики пришли к взаимным решениям по ключевым вопросам, которые важны для нашего суверенитета и безопасности: победа на фронте и вступление в НАТО.

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