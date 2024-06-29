'Новости для нас очень напряжены': эксперт не исключил поставки в Россию миллионов северокорейских боеприпасов

После череды визитов высшего руководства России в Северную Корею последняя может начать поставку в РФ миллионов боеприпасов. Такие поставки уже есть, но эксперты не исключают, что их количество может стремительно возрасти.

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Такие опасения OBOZ.UA выразил военный эксперт, капитан І ранга, руководитель военных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук. Он отметил, что речь идет о помощи агрессору, которая в несколько раз больше, чем помощь Украине от партнеров.

Напомним, что так называемая "чешская инициатива", до сих пор до конца не выполненная, преследовала цель поставить в Украину 800 тысяч снарядов. Как рассказывает Лакийчук, в РФ могут поступить за несколько месяцев до семи миллионов северокорейских снарядов.

"Я боюсь даже оценивать, в каких объемах может быть эта помощь. Ведь после приезда Шойгу в КНДР, "северно-корейский экспресс" действовал почти 4 месяца. Российские контейнеровозы из северокорейских портов во Владивосток курсировали почти каждый день, а дальше это все двигалось на фронт нашей войны", – напомнил эксперт.

Северная Корея может помогать РФ не только снарядами. Это разные боеприпасы, начиная от патронов до стрелкового оружия и заканчивая северокорейскими ракетами, аналогами "Искандеров". Поэтому "новости в этом контексте для нас очень напряжены", отметил Лакийчук.

"Британцы и американцы говорили о семи миллионах боеприпасов. Накануне приезда Путина к Ким Чен Ыну специалисты из Южной Кореи заговорили, и по их оценкам там будет не менее пяти миллионов за 4-5 месяцев. Можете сравнить с обещаниями наших европейских партнеров, где миллион очень тяжело наскрести, а здесь такие числа", – заметил эксперт.

По мнению Лакийчука, такие объемы помощи "сам кремлевский карлик на коленях выпросил в обмен на все, что угодно". И это неудивительно, если учесть, что КНДР очень бедная страна.

Как сообщал OBOZ.UA, Лакийчук сомневается в том, что Северная Корея по просьбе РФ может отправить свои войска на войну в Украине: Ким Чен Ын заинтересован именно в продаже оружия и боеприпасов.

По данным Washington Post, за полгода Северная Корея могла отправить России не менее 1,6 млн артснарядов. Такое количество вооружения из КНДР путинская армия, вероятно, получила в период с августа 2023 по январь этого года.

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