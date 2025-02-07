'Нужен комплексный подход': в Воздушных силах подтвердили сбивание КАБа в Запорожье

В Воздушных силах подтвердили сбивание управляемой авиационной бомбы в Запорожье, которую запустили по городу российские оккупанты. К тому же это уже не первый случай сбивания.

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Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передают СМИ. Однако он не уточнил, как удалось поразить авиабомбу.

"Это уже не первый случай сбивания такого средства авиационного поражения", – рассказал Игнат.

Он подчеркнул, что управляемые авиационные бомбы представлены разными типами с разной боевой частью. Враг применяет их с самолетов тактической авиации, не заходя в зону действия нашей ПВО, то есть оккупанты запускают эти боеприпасы с большого расстояния.

В то же время в Воздушных силах используют различные методы противодействия тактической авиации, которая применяет КАБ. Игнат отметил, что для противодействия этой угрозе требуется комплексный подход – как по применению средств наземной ПВО, так и с помощью авиационной поддержки, чтобы максимально отгонять носители этих КАБов.

В Воздушных силах напомнили, что за 2024 год противник применил против Украины 39 950 управляемых авиационных бомб разных типов.

Что такое управляемая авиационная бомба

Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, имеющееся у КАБ, позволяет самолетам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника. Она была принята на вооружение в 1975 году. Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объемно-детонирующей для поражения пехоты и техники, в частности в укрытиях, ударной волной.

Напомним, ранним утром 23 января российская армия атаковала Запорожье баллистическими ракетами. В результате действий противника погиб мужчина, пострадали 52 человека, среди которых двухмесячный ребенок, спасатели и энергетики. Оккупанты нанесли четыре ракетных удара по городу, повторно попав в энергообъект, который вечером атаковали дронами, в результате этого тысячи абонентов остались без света.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 января россияне атаковали двумя КАБами промышленную инфраструктуру в Запорожье, также под обстрелы попали общественный транспорт и жилая застройка. В результате удара 13 человек погибли, 122 получили ранения, в том числе ребенок.

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