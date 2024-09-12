"Одно из двух": Лакийчук объяснил, что может означать российское контрнаступление на Курщине

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук считает, что сопротивление противника в Курской области будет нарастать. И это ожидаемо. Но только в том случае, если все идет по плану нашего командования.

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Таким мнением эксперт поделился в комментарии OBOZ.UA. Он считает, что не нужно паниковать от того факта, что россияне отправляют туда резервы.

Также Лакийчук добавил, что когда началась наша операция в Курской области, все и эксперты, а впоследствии и президент, и главнокомандующий, и российский диктатор говорили о том, что основные задачи этой операции предотвратить российское наступление на Сумскую область и отбросить противника.

"Ну смотрите, я вот честно говоря, нашу панику что-то вообще не понимаю. Это создание коридора безопасности, только с их стороны. Третья главная, о которой говорят все, это отвлечь, сковать вражеские резервы, отвлечь их из направления главных ударов противника. Когда этого не происходило, мы очень беспокоились", – отметил он.

Лакийчук также добавил, что сейчас на левом фланге, на их правом фланге они пытаются вклиниться. Потому что у россиян по Сейму отгорожена фактически изолирована большая группа войск, которую им нужно спасать первым делом. Вот они совершают ответные действия

Эксперт напомнил, что СМИ запустили такую волну, что диктатор поставил задачу до 1 октября выбить украинские войска из Курской области. По его мнению, если они будут такими темпами вытеснять наши войска оттуда, то наверняка к октябрю они своей задачи не достигнут. Очевидно, что соотношение сил там не так чтобы быстро выбить наши подразделения с тех территорий, на которых они закрепились.

Также Лакийчук оценил готовность украинских сил к обороне в Курской области. По его словам, рубежи готовились собственно так же, как все. Поэтому теперь надо смотреть, действительно ли они были созданы планомерно, или это была показуха.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ISW отметили, что наступательная операция ВСУ в Курской области заставляет Россию передислоцировать силы с украинского фронта. Следующие этапы боевых действий на территории РФ, вероятно, потребуют от Кремля дополнительных сил (около 20 тыс.) и средств в этом районе, что выгодно для Украины.

– Бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что в результате успешной военной операции ВСУ в Курской области России позиция Украины точно усилилась. Имидж российского диктатора Владимира Путина взорван.

– Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук считает, что наступление кафиров на Донецком направлении и Курская операция ВСУ в России – это противостояние нервов. Эта ситуация – игра на повышение ставок. Кто первым примет политическое решение сменить стратегию.

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