Оккупант пытался сбить украинский дрон автоматом, но тот догнал его. Видео

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. На этот раз на одном из направлений фронта еще один россиянин вместе с побратимом проиграли гонки с FPV-дроном и отправились на тот свет.

Кадры смертельных для оккупанта гонок обнародовали в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. На опубликованном видео видно, как украинский беспилотник догнал россиянина.

Захватчик пытался сбить дрон автоматом, однако это не спасло его. Бойцы BLACKHAWK догнали военного и его собрата и уничтожили их вместе с техникой.

Ранее OBOZ.UA сообщал, пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной кордон" с помощью FPV-дронов и тяжелого беспилотника Vampire (известного как "Баба Яга") продолжают эффективно уничтожать силы российских захватчиков. На этот раз бойцы этой бригады на Курском направлении ликвидировали три вражеских укрытия и "задвохсотили" оккупантов, которые не убежали от бдительного глаза наших беспилотников.

Также в окрестностях Константиновки пограничники подразделения "Феникс" поразили российскую РСЗО БМ-21 "Град". Вражеская реактивная система залпового огня не успела доехать до позиции. Также уничтожен вражеский танк.

