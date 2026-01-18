УкраїнськаУКР
русскийРУС

Оккупант пытался сбить украинский дрон автоматом, но тот догнал его. Видео

Мария Дрофич
War
1 минута
3,7 т.
Оккупант пытался сбить украинский дрон автоматом, но тот догнал его. Видео

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. На этот раз на одном из направлений фронта еще один россиянин вместе с побратимом проиграли гонки с FPV-дроном и отправились на тот свет.

Кадры смертельных для оккупанта гонок обнародовали в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. На опубликованном видео видно, как украинский беспилотник догнал россиянина.

Захватчик пытался сбить дрон автоматом, однако это не спасло его. Бойцы BLACKHAWK догнали военного и его собрата и уничтожили их вместе с техникой.

Оккупант пытался сбить украинский дрон автоматом, но тот догнал его. Видео
Оккупант пытался сбить украинский дрон автоматом, но тот догнал его. Видео
Оккупант пытался сбить украинский дрон автоматом, но тот догнал его. Видео

Ранее OBOZ.UA сообщал, пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной кордон" с помощью FPV-дронов и тяжелого беспилотника Vampire (известного как "Баба Яга") продолжают эффективно уничтожать силы российских захватчиков. На этот раз бойцы этой бригады на Курском направлении ликвидировали три вражеских укрытия и "задвохсотили" оккупантов, которые не убежали от бдительного глаза наших беспилотников.

Также в окрестностях Константиновки пограничники подразделения "Феникс" поразили российскую РСЗО БМ-21 "Град". Вражеская реактивная система залпового огня не успела доехать до позиции. Также уничтожен вражеский танк.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!