Оккупант решил сбить FPV-дрон лопатой: чем закончился эксперимент. Видео

Российский оккупант пытался обезвредить украинский FPV-дрон обычной лопатой. Необычный момент зафиксировали операторы пограничного подразделения БпС "Апекс" бригады "Форпост".

Видео дня

Эксперимент оказался неудачным – лопата не помогла оккупанту, а дрон сработал по назначению. Об этом сообщила ГПСУ.

Оккупант попытался сбить дрон лопатой

Операторы "Апекса" зафиксировали, как российский военный решил противодействовать украинскому FPV-дрону с помощью обычной лопаты.

Впрочем, попытка обезвредить беспилотник таким способом оказалась неудачной. Как отметили бойцы подразделения, "лопата экзамен не сдала".

Дрон сработал по назначению

Эксперимент оккупанта длился недолго. FPV-дрон украинских пограничников выполнил поставленную задачу.

В подразделении "Апекс" поблагодарили оккупанта за "смелый эксперимент" и отметили, что продолжают наглядно демонстрировать, почему не стоит мешать работе украинской аэроразведки.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, ВСУ сообщили, что российские оккупанты на Лиманском направлении пытаются создать иллюзию контроля над ситуацией, постоянно бросая в бой новые штурмовые подразделения. Свежие резервы сразу отправляют в атаку, но это приводит лишь к увеличению потерь ВС РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!