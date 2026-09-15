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Оккупант решил сбить FPV-дрон лопатой: чем закончился эксперимент. Видео

Ольга Ганюкова
War
2 минуты
183
Эксперимент оказался неудачным
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Российский оккупант пытался обезвредить украинский FPV-дрон обычной лопатой. Необычный момент зафиксировали операторы пограничного подразделения БпС "Апекс" бригады "Форпост".

Эксперимент оказался неудачным – лопата не помогла оккупанту, а дрон сработал по назначению. Об этом сообщила ГПСУ.

Оккупант попытался сбить дрон лопатой

Операторы "Апекса" зафиксировали, как российский военный решил противодействовать украинскому FPV-дрону с помощью обычной лопаты.

Впрочем, попытка обезвредить беспилотник таким способом оказалась неудачной. Как отметили бойцы подразделения, "лопата экзамен не сдала".

Дрон сработал по назначению

Эксперимент оккупанта длился недолго. FPV-дрон украинских пограничников выполнил поставленную задачу.

В подразделении "Апекс" поблагодарили оккупанта за "смелый эксперимент" и отметили, что продолжают наглядно демонстрировать, почему не стоит мешать работе украинской аэроразведки.

Можно ли сбить FPV-дрон лопатой

Как сообщал OBOZ.UA, ВСУ сообщили, что российские оккупанты на Лиманском направлении пытаются создать иллюзию контроля над ситуацией, постоянно бросая в бой новые штурмовые подразделения. Свежие резервы сразу отправляют в атаку, но это приводит лишь к увеличению потерь ВС РФ.

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