1160 оккупантов и 42 артсистемы: Генштаб озвучил потери армии РФ за сутки

За прошедшие сутки Силы обороны обезвредили на фронте 1160 российских оккупантов. Общая численность потерь армии государства-агрессора убитыми и ранеными за весь период полномасштабной войны достигла 606 490 лиц.

Видео дня

Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Кроме того, существенно поредели и ряды вражеской техники.

В частности, ВСУ повредили и уничтожили 9 танков, 21 боевую бронированную машину, 42 артиллерийские системы, 2 РСЗО, 3 средства ПВО, 39 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 крылатые ракеты, 54 единицы автомобильной техники и автоцистерн и 1 единицу специальной.

Напомним, The Wall Street Journal сообщило, что Украина значительно активизировала атаки дронами на военные объекты России, расположенные вдали от линии фронта. Это происходит на фоне того, что западные партнеры пока не позволяют Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России. В материале пришли к выводу, что таковая тактика может вынудить Россию передислоцировать свои авиационные силы и системы ППО, удаляя их от полосы фронта.

Кроме того, враг регулярно несет потери и на поле боя в Украине. В частности, 22 августа воины ГПСУ нанесли новые удары по позициям вражеской российской армии в районе Серебрянского леса в Луганской области. Также пограничники атаковали врага в районе Кременной.

Работу проделали бойцы роты ударных беспилотных комплексов "Феникс", а также операторы ударного дрона "Вампир".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Третья штурмовая бригада наступает на Харьковщине. В результате контратакующих действий украинские военные взяли под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты и продвинулись вглубь фронта почти на два квадратных километра.

– Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал, как Воздушные силы ударили по взводному опорному пункту российских оккупационных войск в Курской области государства-агрессора. Эффектный удар был нанесен американскими бомбами GBU-39.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!