Оккупантов ждет только смерть: Залужный показал, как ВСУ накрывают огнем из минометов и артиллерии позиции противника. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают очищать родную землю от российских оккупантов. Защитники эффектно отрабатывают по позициям врага, в частности, по минометам и артиллерии.

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Кадры точной работы бойцов 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила показал в Telegram Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. На кадрах видно, как оккупанты пытаются сбежать, однако ничто не может спасти их от праведного огня (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: украинские пограничники нанесли очередные потери армии государства-террориста на Бахмутском направлении. В частности, защитники Украины, борющиеся за нашу независимость, ликвидировали пятерых оккупантов, еще 11 захватчиков получили ранения. По вражеским позициям пограничники отработали из минометов и гранатометов.

Также украинские защитники во время наступления на юге ударами с РСЗО HIMARS уничтожили сразу три российских гаубицы "Мста-С". Самоходные артиллерийские установки (САУ) в результате прямых попаданий взорвались одновременно.

"У российских артиллерийских расчетов шансов на спасение не было. Роскошная реклама ВСУ и компании "Локхид-Мартин". Вот так выглядит эффективная контрбатарейная борьба", – отметил украинский журналист Юрий Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– по аудиоперехвату, опубликованному ГУР, стало известно, что военные "второй армии мира" продолжают жаловаться на значительные потери в Украине. Кроме того, они рассказывают родным о том, как их насильственно отправляют в бой и наказывают за отказ участвовать в столкновениях с силами обороны;

– Силы обороны Украины, вероятно, нанесли мощный удар по дивизии 20-й общевойсковой армии России возле Кременной Луганской области, когда оккупанты ждали выступления своего командира.

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