Оккупанты атаковали Днепропетровщину, повреждены дома: есть пострадавшие. Фото

Российские оккупационные войска атаковали несколько районов Днепропетровщины с вечера до поздней ночи. В результате этих ударов есть пострадавшие, повреждены дома и линии электропередач.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его словам, Никопольский район обстреляли беспилотниками, тяжелой артиллерией и РСЗО "Град".

В результате атаки в городе Никополь пострадали два человека — женщина 62 года и мужчина 65 лет. Повреждены 11 домов, гараж, два автомобиля и лодка. Также повреждены линии электропередач и газопроводы.

Последствия вражеских атак уточняются в Марганецкой и Красногригорьевской общинах.

На Криворожье противник направил дрон-камикадзе, в результате чего был поврежден частный дом в одном из сел. К счастью, жертв нет.

В Павлоградском и Синельниковском районах тоже было неспокойно — там произошло несколько пожаров. В Синельниковском районе уничтожено хозяйственное сооружение и повреждено до десяти частных домов.

Напомним, что накануне на Днепропетровщине спасатели попали под повторный вражеский обстрел, в результате чего пострадал один из них. Также был уничтожен пожарно-спасательный автомобиль.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 4 сентября в Кривом Роге прозвучали взрывы, известно о ракетном попадании в объект гражданской инфраструктуры в центре города. В результате атаки количество пострадавших увеличилось до 6 человек. Также было повреждено более десяти многоэтажек.

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