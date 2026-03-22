Оккупанты атаковали медучреждение на Харьковщине: разгорелся пожар. Фото

В воскресенье, 22 марта, российская армия атаковала дроном-камикадзе Харьковскую область. Под вражеской атакой оказался поселок Великий Бурлук, где враг попал по медучреждению.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. В результате атаки вспыхнул пожар, пострадавших нет.

Как отмечают спасатели, на территории медучреждения есть разрушенные и охваченные огнем гаражи, также повреждена линия электропередач.

Днем в воскресенье, 22 марта, российские войска атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области. В городе в результате вражеской атаки поврежден промышленный объект, заявил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, добавив, что пострадавших пока нет.

Напомним, накануне, 21 марта, оккупанты обстреляли село в Донецкой области: погибла женщина, среди раненых – подросток.

Также враг коварно ударил по детсаду на Сумщине и ударил по критической инфраструктуре Запорожья.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 22 марта россияне атаковали Киевскую область, повредив три предприятия в Броварах, и прицельно ударили по спасателям в Сумах.

