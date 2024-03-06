Оккупанты готовились к штурму: в Нацгвардии показали отработку по технике РФ на Бахмутском направлении. Видео

Российские оккупанты готовили технику к штурму под Бахмутом, однако артиллеристы из бригады Национальной гвардии "Рубеж" разрушили планы врага. Из пушек они ударили по вооружению противника – в результате уничтожен грузовик "Урал", три вражеских тягача МТ-ЛБ и три гаубицы "Мста-Б".

Об этом 6 марта сообщил командующий Нацгвардией Александр Пивненко. В официальном Telegram-канале он обнародовал видео ударов по вражеской технике.

По словам командующего, нацгвардейцы огнем из пушек поразили скопление российской техники.

"Эффективно и эффектно было уничтожено: три вражеских МТ-ЛБ, три гаубицы "Мста-Б", один грузовой автомобиль "Урал", – рассказал Александр Пивненко.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские защитники на Бахмутском направлении отбили две атаки врага в районах населенных пунктов Ивановское и Белая Гора.

– По данным Генштаба, РФ за сутки потеряла на фронте 241 единицу военной техники и вооружений, а также 1250 человек живой силы.

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