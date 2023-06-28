Оккупанты хоронят погибших в результате подрыва Каховской ГЭС в братских могилах: найдены десятки тел

Оккупанты во временно оккупированных населенных пунктах Херсонщины начали собирать тела погибших в результате затопления из-за подрыва Каховской ГЭС. Россияне были вынуждены провести мероприятия по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации из-за вспышки вирусных болезней.

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Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ, опубликованной в Facebook. Отмечается, что только за 24-25 июня этого года было обнаружено более 60 тел. К поисково-восстановительным работам привлекли коммунальные службы.

По данным Генштаба, командование российских оккупационных войск пытается скрыть реальное количество жертв, поэтому решило похоронить погибших в братских могилах без забора образцов ДНК и установки каких-либо отметок на месте захоронения.

Напомним: на левом берегу Херсона, оккупированном российской армией, погибло большое количество местных жителей. Они не знали о том, что огромная вода идет на Олешки, Голую Пристань, деревни и дачные поселки. В результате люди погибали прямо в собственных домах, не успев даже подняться на крышу. К тому же российское МЧС первые два дня не оказывало никакой помощи людям. А оккупанты не пропускали волонтеров в затопленные села и города, отбирали лодки и стреляли в тех, кто пытался спасти людей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ГУР сообщили, что Россия подорвала Каховскую ГЭС умышленно. Теракт государство-агрессор совершило, не предупредив даже своих военных, находившихся на позициях на левом берегу Днепра;

– после устроенной россиянами экологической катастрофы из-за подрыва Каховской ГЭС среди захватчиков у временно оккупированных Херсонской области и Крыма, вероятно, распространяется холера. Каждый день в военные госпитали поступают новые военные РФ с подозрением на это заболевание.

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