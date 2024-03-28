Оккупанты хотят через Курахово зайти с тыла на Угледар: военный рассказал о замысле врага. Карта

Единственным вариантом для продвижения российских оккупационных войск на фронте сейчас является Кураховское направление. Через него путинская армия хочет зайти с тыла на Угледар, поскольку прямых подходов к городу нет – он расположен на высоте.

О таком замысле врага в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал военнослужащий ВСУ Михаил-Лука Кабусь с позывным "Магнат". Он напомнил, что стандартная практика оккупантов – окружать города, чтобы ВСУ отходили.

Боец признал, что на фронте немало ошибок, однако украинское командование пытается их учитывать и избегать повторения.

"Думаю, этот болезненный опыт учтен на этом направлении, силы и средства будут вовремя применены, чтобы не допустить подобных сценариев", – отметил "Магнат".

Также он добавил, что россияне бросили больше сил на Новомихайловское направление, где пытаются выровнять линию фронта. По его словам, все указывает на то, что оккупанты накапливают резервы. Существенное препятствие для врага – водоемы.

"Пока мы не понимаем, в каком направлении будут двигаться россияне. Но сейчас единственным их вариантом является направление Курахового", – отметил военный.

"Магнат" заметил, что любые действия сейчас даются оккупантам очень тяжело и то, что они называют продвижением, является для них очень кровавым.

"Ведь россияне потеряли много техники и личного состава. Поэтому масштабного прорыва здесь не ожидается. Но если враг применит достаточно резервов, как это было на Авдеевском направлении, то, возможно, для нас будут какие-то новые вызовы. Пока ситуация стабильна, насколько это возможно, с имеющимися средствами, которые есть в ВСУ", – сказал "Магнат".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Военный эксперт Алексей Мельник выразил мнение, что Россия потеряла надежду на захват Харькова и Запорожья, а потому больше не фильтрует цели для нанесения ударов по этим регионам. Этим можно объяснить попытки уничтожить крупные объекты энергетики, в частности, ДнепроГЭС и инфраструктуру Харькова.

– В ISW отметили, что оккупанты приближаются к окрестностям Часового Яра в Донецкой области, но вряд ли будут угрожать населенному пункту окружением или захватом в ближайшие месяцы. Хотя это принесло бы захватчикам ограниченную, но важную оперативную выгоду, если бы они смогли этого добиться.

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