Оккупанты на Херсонщине решили 'испытать судьбу' и поплатились: видео ликвидации захватчиков на лодке

Украинские защитники продолжают уничтожать российских захватчиков по всей линии фронта на земле, воздухе и воде. В этот раз наши бойцы помешали планам оккупантов добраться на противоположный берег водоема где-то на Херсонщине.

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Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале 40 отдельной бригады береговой обороны. Благодаря точному попаданию из беспилотника уничтожены военные армии РФ, которые пытались наступать на позиции ВСУ.

"Четыре оккупанта решили испытать судьбу и водные просторы Херсонщины. Но сбросы 1-го батальона 40 ОБрБО испортили эти планы", – говорится в сообщении.

На кадрах можно наблюдать, как наши операторы дронов отслеживают попытки противника добраться на противоположный берег на моторной лодке, но благодаря одному сбросу с беспилотника планы россиян провалились.

"Прежде чем плыть на наш берег – спроси у дрона, доплывешь ли", – отметили в сообщении.

Напомним, аэроразведка Государственной пограничной службы обнаружила и уничтожила моторную лодку, на борту которой находились российские военнослужащие. Оккупанты пытались незаметно пройти по руслу реки, но что-то пошло не так. В результате лодка вместе с экипажем отправилась в свое последнее путешествие – ко дну.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 марта Воздушные силы ВСУ успешно поразили район сосредоточения подразделений 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 103 мотострелкового полка ВС РФ. Оккупанты находились в тайнике и подвале укрытия во временно оккупированном Торецке Донецкой области. Место размещения сил российской армии было полностью разрушено.

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