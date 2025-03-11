'Присоединилась к подводному флоту': пограничники точным ударом отправили вражескую лодку на дно. Видео

Российские оккупанты в очередной раз убедились, что ни один их маневр не остается незамеченным. Аэроразведка Государственной пограничной службы обнаружила моторную лодку, на борту которой находились захватчики.

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Они пытались незаметно пройти по руслу реки, но их авантюра завершилась мгновенно. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба ГПСУ.

Украинские пограничники вовремя обнаружили плавсредство и мгновенно нанесли точный удар. В результате лодка вместе с экипажем отправилась в свое последнее путешествие – прямо на дно.

"Моторная лодка оккупантов пыталась тихо пройти по руслу реки, но пограничники заметили эту авантюру. Точный удар – и плавсредство вместе с экипажем присоединилось к подводному флоту", – отметили в ГНСУ.

Информация о точных потерях противника еще не уточняется, но ясно одно – ни один маневр врага не остается без ответа.

Воины ВСУ показали удары по ВС РФ в Харьковской области, которые осуществили операторы FPV-дронов 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес". Они уничтожили БМП, танк и баги захватчиков, а также повредили САУ 2С4 "Тюльпан", еще две боевые машины пехоты и еще один танк.

Напомним, накануне, 10 марта, потери российских захватчиков составили 1300 человек. Также украинские воины обезвредили 11 танков, 23 боевых бронированных машин, 75 артиллерийских систем, две РСЗО, одно средство ПВО, 198 БпЛА оперативно-тактического уровня, одну ракету, 134 автомобиля и две единицы специальной техники оккупантов.

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