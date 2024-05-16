Оккупанты на юге Донетчины обустроили полигон для подготовки штурмовых подразделений: всплыли подробности

Российская оккупационная армия обустроила полигон в Донецкой области для подготовки штурмовых подразделений. Вражеский объект расположен в Новоазовском районе недалеко от временно оккупированного Мариуполя.

На полигон оккупанты стягивают личный состав с Бердянского направления. Об этом в Telegram сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, полигон в Новоазовском районе для подготовки личного состава армии РФ является крупнейшим на временно оккупированных территориях. Также он добавил, что захватчики построили полигон почти на границе с РФ.

Андрющенко подчеркнул, что именно в направлении этого полигона фиксируется регулярное перемещении личного состава с Бердянского направления. Кроме того, оккупанты свозят туда военную технику.

"Полигон обнаружен в результате мониторинга и отслеживания в течение нескольких недель. Часть его можно увидеть на картах Google, но в реальном приближении он просто поражает. С помощью наших друзей из журналистского сообщества OSINT можем вам показать, как это выглядит сейчас. Масштабы безумны", – отметил Андрющенко.

Ранее сообщалось, что интенсивные боевые действия продолжаются почти по всей линии фронта – особая активность российских кафиров зафиксирована на Краматорском и Покровском направлениях. За эти сутки уже было зафиксировано 58 боевых столкновений.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине враг продолжает атаковать Силы обороны вдоль почти всей линии фронта. На Харьковском направлении интенсивность боевых действий выросла, а основные усилия оккупанты сосредоточивают на Покровском и Купянском направлениях.

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