Оккупанты нанесли ракетный удар по Черниговщине: под завалами дома культуры нашли тело женщины

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Черниговской области. Под завалами дома культуры обнаружили тело женщины.

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Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. Так, попадание вражеской ракеты пришлось на местное здание культуры.

"В результате ракетного удара по Черниговщине в одном из населенных пунктов района повреждено здание местного дома культуры", – говорится в сообщении.

Чаус уточнил, что погибшей оказалась сотрудница этого заведения.

"Продолжается разбор завалов. Обнаружено тело женщины, работницы БК. На месте работает ГСЧС. Россия - террорист. Террористов нужно уничтожать", – добавил он.

Напомним, в ночь на 20 июля оккупанты снова совершили атаку на Черниговскую область. В частности, враг обстрелял поселок Семеновка с использованием дронов-камикадзе типа Shahed.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска ночью 21 июля четвертые сутки атаковали ракетами Одесскую область Украины. Запущенными с моря "Калибрамы" они ударили по агропредприятию в регионе - там значительные повреждения ангаров и техники, уничтожено 120 тонн гороха и ячменя.

Ночью 20 июля Россия тоже ударила ракетами по Одесщине – в центре Одессы было разрушено админздание и повреждены многие дома рядом. Также известно о прилете в области. Из-за действий оккупантов погиб охранник гражданского здания, несколько человек травмировались.

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