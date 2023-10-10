Оккупанты нанесли ракетный удар по Великому Бурлуку на Харьковщине: три человека ранены

Российские оккупационные войска утром во вторник, 10 октября, обстреляли поселок Великий Бурлук Купянского района Харьковской области. ВС РФ запустили по его территории ракеты, в результате инцидента есть пострадавшие среди мирных жителей.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов. Первыми деталями вражеской атаки чиновник поделился на своем канале в Telegram.

Из-за ракетного удара, совершенного противником, ранения получили трое гражданских: две женщины 45 лет и один мужчина 34 лет.

"Сейчас медики оказывают им необходимую помощь. На месте попадания работают экстренные службы", – написал начальник Харьковской областной государственной администрации примерно в 9:00 вторника.

Предварительно, по населенному пункту враг ударил переделанным под наземные цели зенитным ракетным комплексом С-300. Его ракеты с большой боевой частью способны наносить серьезные разрушения.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– 5 октября около 13:15 Россия нанесла ракетный удар по селу Гроза Купянского района Харьковщины. Целью оккупантов было здание кафе-магазина, где в это время люди собрались на поминальный обед.

– В результате этого российского теракта в небольшом населенном пункте погиб каждый шестой житель. Россия убила целые семьи: например, 8-летнего Ивана Козыря, его папу Игоря, дедушку Анатолия и тетю Ольгу Пащенко-Козырь.

– Среди жертв в Грозе оказалась и семья военного, которого поминали. Его сын тоже был защитником, но уволился по состоянию здоровья. Этот ракетный удар РФ стал самым массовым по количеству погибших на территории Харьковщины с начала полномасштабного вторжения.

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