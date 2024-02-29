Оккупанты нанесли удар по производственной инфраструктуре Сумщины: произошел пожар. Фото

Российские оккупационные войска нанесли удар по производственной инфраструктуре Сумской области. В Ворожбянском обществе зафиксировали 4 взрыва.

Об этом сообщили в Telegram Сумской ОВА. В результате атаки один человек получил ранения, а также вспыхнул мощный пожар в складских помещениях производственного предприятия.

"Пожар локализован. На месте работают все необходимые службы", – сообщили в ОВА.

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