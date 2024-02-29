УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Оккупанты нанесли удар по производственной инфраструктуре Сумщины: произошел пожар. Фото

Марина Погорилко
War
1 минута
1,6 т.
Оккупанты нанесли удар по производственной инфраструктуре Сумщины: произошел пожар. Фото

Российские оккупационные войска нанесли удар по производственной инфраструктуре Сумской области. В Ворожбянском обществе зафиксировали 4 взрыва.

Об этом сообщили в Telegram Сумской ОВА. В результате атаки один человек получил ранения, а также вспыхнул мощный пожар в складских помещениях производственного предприятия.

"Пожар локализован. На месте работают все необходимые службы", – сообщили в ОВА.

Оккупанты нанесли удар по производственной инфраструктуре Сумщины: произошел пожар. Фото

Новость дополняется...